Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg

Die Zahl der Leiharbeiter in Berlin hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Im vergangenen Jahr gab es in der Hauptstadt 38.400 Leiharbeiter, 2007 waren es 19.600. Im Land Brandenburg haben sich die Zahlen noch deutlicher gesteigert: von 7.063 Leiharbeitern im Jahr 2007 auf 17.511 im Jahr 2016.