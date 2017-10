Tarifverhandlungen - Zalando-Mitarbeiter in Brieselang zum Streik aufgerufen

03.10.17 | 15:57 Uhr

Ohne Ergebnis waren im September die Tarifverhandlungen zwischen Verdi und Zalando beendet worden - nun will die Gewerkschaft das Unternehmen "zurück an den Verhandlungstisch streiken". Sie ruft die Mitarbeiter in Brieselang für Mittwoch zum Ausstand auf.



Verdi hat die Beschäftigten von Zalando in Brieselang für Mittwoch zum Ausstand aufgerufen. Ziel sei es, so die Gewerkschaft am Dienstag, Zalando "ohne Vorbedingungen zurück an den Verhandlungstisch zu streiken". Der Ausstand ist demnach für Mittwoch ab 6 Uhr geplant.



Die Gewerkschaft will Druck in den Tarifverhandlungen machen. Im September war bekannt geworden, dass die Verhandlungen für die rund 1.250 Beschäftigten ergebnislos beendet worden waren. Verdi zufolge ist es inzwischen der vierte Warnstreik in Brieselang.

Knapp 12 Euro pro Stunde gefordert

Die Gewerkschaft will eine Bezahlung nach dem Tarifvertrag des Einzel- und Versandhandels erreichen. Statt 10,12 Euro pro Stunde als Eingangslohn für einfache Lagerarbeiten müssten dann 11,99 Euro gezahlt werden. Während der Verhandlungen Anfang September hatte Verdi kritisiert, dass Zalando lediglich bis 2019 eine Standortgarantie bei Beibehaltung des aktuellen Niveaus von Löhnen, Arbeitszeiten, Urlaub und Weihnachtsgeld angeboten habe. Zudem sei eine extreme Flexibilisierung der Arbeitszeiten gefordert worden.

Zalando wirft Verdi "Maximalforderungen" vor

Zalando-Sprecherin Nadine Przybilski warf Verdi am Dienstag dagegen vor, die Gewerkschaft beharre "auf Maximalforderungen". Daher seien die Verhandlungen im September "unterbrochen" worden. "Es gibt keine Einzelhandelstätigkeit in Brieselang", sagte sie zur Forderung von Verdi, den Tarifvertrag für den Einzelhandel zu übernehmen. Dies sei ein Logistikstandort, für den es eine "zugeschnittene Lösung" geben müsse. Eine Umsetzung der "Maximalforderungen könnten den Standort gefährden", so die Sprecherin.

Den Streikaufruf bedauerte Przybilski. Das Unternehmen sei an einer Lösung interessiert - diese könne aber nur am Verhandlungstisch gefunden werden. "Wir sind zu wirklichen Gesprächen bereit", so Przybilski wörtlich.

Nicht der einzige Logistikstandort

Verdi zufolge laufen derzeit nur für den Standort Brieselang Tarifverhandlungen. Dieser ist nur einer von mehreren Logistikstandorten in Deutschland: Weitere gibt es nach Zalando-Angaben noch in Erfurt (Thüringen), Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) und Lahr (Baden-Württemberg). Die Mode-Online-Plattform Zalando wurde 2008 in Berlin gegründet. Dort ist auch der Firmensitz. Verdi zufolge beschäftigt Zalando in Deutschland 11.000 Arbeitnehmer, davon rund 5.500 in der Region Berlin. Das Unternehmen verkauft online fast 2.000 Marken in 15 europäischen Ländern. Es zählt mehr als 20 Millionen aktive Kunden und will in diesem Jahr rund 200 Millionen Euro investieren - rund zehn Prozent mehr als 2016. Das Geld fließt beispielsweise in das Logistiknetzwerk.