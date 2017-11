"Amazon flex" gestartet - Amazon spannt Berliner als Postboten ein

10.11.17 | 17:18 Uhr

Uber macht Berliner Taxifahrern Konkurrenz - und Amazon nun Berliner Paketdiensten. Ab sofort sucht der Handelsriese in Berlin Privatleute, die mit ihrem eigenen Auto Amazon-Pakete ausliefern wollen. Der angebotene Stundenlohn klingt gut - aber nur auf den ersten Blick.



DHL und Hermes waren gestern – Amazon will in Berlin seine Pakete bald auch von Privatleuten austragen lassen. Der neue Dienst namens "Amazon Flex" ist online aktiviert worden. "Seien Sie Ihr eigener Chef und arbeiten Sie nach Ihrem Zeitplan, um mehr Zeit zu haben, Ihre Ziele und Träume zu verwirklichen", heißt es auf der Website.

Berlin ist die erste Stadt in Deutschland, in der Amazon diesen Weg geht, weitere deutsche Städte sollen folgen. "Wir wollen in den nächsten Wochen die ersten Kunden beliefern", sagte eine Amazon-Sprecherin dem "Tagesspiegel". Potenzielle Paketboten müssen volljährig sein und einen Führerschein, ein Auto und ein Smartphone haben. Zudem müssten sie eine Hintergrundprüfung durch den Anbieter Accurate Background über sich ergehen lassen.

Hermes kam mit der Lieferung

Eine vierstündige Lieferschicht wird laut der Website mit bis zu 64 Euro entlohnt. Der Brutto-Stundenlohn würde also 16 Euro betragen. Laut Amazon gelten jedoch die gesetzlichen Regelungen für Selbstständige: Von dem Stundenlohn müssten damit auch die Benzin- und Wartungskosten für das eigene Fahrzeug abgezogen werden. Auch Steuern und Sozialabgaben müssen die Fahrer selbst abführen. Amazon geht laut "Tagesspiegel" diesen Schritt in die "Uberisierung" auch deshalb, weil Hermes im Sommer mit den Auslieferung der Amazon-Pakete in Berlin nicht mehr hinterherkam. Die Paketmengen seien bereits so groß gewesen wie zum Weihnachtsgeschäft des Vorjahres, heißt es.

Durchwachsene Erfahrungsberichte aus den USA

In den USA ist "Amazon Flex" schon im Jahr 2015 gestartet, in 30 Städten fahren hier Privatleute Amazon-Pakate aus. Auf der Jobbewertungs-Plattform indeed sind die Bewertungen durchwachsen: Manche Fahrer sind zufrieden mit ihrem Job und bewerten die Flexibilität und wöchentliche Bezahlung positiv. Andere bemängeln, dass sie die vorgegebene Zeit nicht ausreiche, um die Menge an Paketen ausliefern zu können. Zumindest in den USA zahlt Amazon also offenbar keinen festen Stundenlohn, sondern nach ausgelieferten Paketen. Wer länger braucht als vorgegeben, würde damit einen geringeren Stundenlohn erhalten.

Zudem, so bemängeln einige Fahrer, würden sie nicht genügend Schichten angeboten bekommen, um von dem Job leben zu können. Und wenn es Probleme gibt, sei das Callcenter von Amazon oft überfordert.



Sendung: Abendschau, 10.11.2017, 19:30 Uhr