Mehrere Anbieter am Start - Asiatische Billig-Leihräder strömen bald durch Berlins Straßen

11.11.17 | 12:19 Uhr

Rund 5.000 Leihräder von Lidl- und Nextbike gibt es inzwischen in Berlin, viel genutzt werden sie bislang nicht. Trotzdem drängen nun asiatische Billiganbieter mit 10.000 Rädern in die Hauptstadt. In München hat einer von ihnen großen Zorn auf sich gezogen. Von Robin Avram und Jule Kaden

Das Geschäft sei zufriedenstellend angelaufen, versichern die beiden Marktführer übereinstimmend. Sogar besser als erwartet. Seit dem vergangenen Frühjahr stehen rund 3.500 grün-graue Lidl-Bikes und 2.000 blau-graue Nextbikes vor vielen Berliner S- und U-Bahnhöfen. Doch fragt man genauer nach, wird klar: Die Erwartungen der Fahrradverleiher können nicht besonders hoch gewesen sein. Denn weniger als einmal pro Tag wurde so ein Mietrad der beiden Anbieter durchschnittlich ausgeliehen. Zum Vergleich: In Hamburg findet ein Deutsche-Bahn-Leihrad fast zehn Nutzer pro Tag.

Mehr zum Thema Interview | Asiatische Leihräder für Berlin - "Datensammeln gehört offenbar zum Geschäftsmodell" Warum sollen in Berlin Hunderte asiatischer Billigräder aufgestellt werden - obwohl es schon so viele Leihräder gibt und die Berliner zugleich als Leihrad-Muffel gelten? Martina Hertel vom Deutschen Institut für Urbanistik erläutert es im rbb-Interview.



Kein Wunder also, dass die Anbieter in Berlin noch tiefrote Zahlen schreiben – obwohl der Senat Nextbike mit jährlich rund 1,5 Millionen Euro fördert. Das System sei noch im Aufbau, von mehr als 700 geplanten festen Stationen seien bislang 200 verfügbar, sagt die Nextbike-Sprecherin Mareike Rauchhaus rbb|24.

Sie bekennt aber auch: "Gewinnbringend können wir nur arbeiten, wenn wir das Verleihsystem noch weiter subventionieren". Deshalb sind die Leipziger nun eine Kooperation mit dem Musik-Streamingdienst Deezer eingegangen. Für Deezer-Kunden sind die ersten 30 Minuten auf dem Nextbike seitdem kostenlos. Berlin ist die Hauptstadt des Easy-Jet-Sets, soviel Geld wie in anderen Metropolen lassen Touristen hier nicht. Deshalb ist die Stadt auch keine Goldgrube für Fahrrad-Verleiher, sondern ein hartes Pflaster.

Yobike, Mobike, oBike - alle wollen nach Berlin

Bis nach Asien hat sich das anscheinend noch nicht herum gesprochen. Dort haben etliche Firmen am Kapitalmarkt Geld eingesammelt – das Deutsche Institut für Urbanistik (difu) hat rund sieben Milliarden Euro errechnet – und bringen ihre Billigräder nun in eine deutsche Großstadt nach der anderen. Laut Branchenkennern haben die Anbieter Yobike, Zenjoy und Ofo den Berliner Markt anvisiert. Laut des Verkehrs-Staatsekretärs Holger Kirchner (Grüne) haben zwei Unternehmen schon ganz konkrete Pläne, insgesamt rund 10.000 Leihräder in Berlin und in dessen Umland aufzustellen. Wie rbb|24 aus Senatskreisen erfuhr, gehört der weltgröße Leihradanbieter Mobike aus Peking dazu. Wann genau Mobike starten will und mit welchen Stückzahlen, stehe jedoch nicht fest - die chinesische Firma selbst äußert sich bislang nicht.



Yobike, Mobike, oBike - alle wollen nach Berlin

In die Öffentlichkeit gewagt hat sich dagegen schon oBike aus Singapur. Das erst Anfang 2017 gegründete Start-Up will nach eigenen Angaben noch im November zunächst 500 gelbe Leihräder in der Berliner Innenstadt verteilen. Doch mit offenen Armen wird oBike keineswegs empfangen.

4.000 oBikes in München - über Nacht

Denn in München stellte das Unternehmen über Nacht fast 4.000 Räder im öffentlichen Straßenland ab: "Die gelbe Pest" ätzte es in sozialen Netzwerken, denn schnell verstopften die Räder Gehwege und Bahnhöfe. Einen Verteil- und Reparaturservice gab es nicht. So mancher verärgerte Münchner trieb seine Späße mit den Leihrädern - und stapelte sie zu kleinen Kunstwerken.



Erst nach heftiger Schelte der Verwaltung besserte oBike nach, beauftragte Firmen damit, die Räder zu warten und umzuverteilen. Was man in Berlin besser machen wolle – und wie man gedenke, in diesem hartumkämpften Markt Geld zu verdienen, wollte rbb|24 gerne von oBike wissen. Doch der für Deutschland zuständige Regionalmanager Marco Piu sagte ein bereits zugesagtes Interview kurzfristig wieder ab.

Mehr zum Thema Anmelden, Ausleihen, Losfahren - Unterwegs mit Leihrädern: Lidl-Bike oder Nextbike? rbb|24 hat die zwei großen Anbieter für Leihräder in Berlin verglichen: Lidl-Bike und Nextbike. Welcher Anbieter der attraktivere ist, hängt vor allem davon ab, wo man radeln will - und ob man von Sonderkonditionen profitieren kann. Von Ariane Böhm



"Nextbike sollte sein Geschäftsmodell überdenken"

Die Geschäftsleitung des vom Senat geförderten Anbieters Nextbike fürchtet die neue Billigkonkurrenz nicht, sagt sie. "Wir haben 26-Zoll-Räder mit Luftbereifung und ordentlicher Gangschaltung. Das sind deutsche City-Bikes. Wenn man das gewohnt ist, hat man andere Qualitätsansprüche als in China", bemerkt die Sprecherin Rauchhaus spitz. oBike dagegen setzt auf Räder mit Vollgummi-Reifen ohne Gangschaltung – "zweifelhafte Qualität" zu einem "Bruchteil der Kosten deutscher Räder", kritisiert auch die Radexpertin Martina Hertel im Interview mit rbb|24. Die Räder seien für Stadtfahrten entwickelt worden, und die dauerten im Schnitt nur 20 Minuten, erwidert die oBike-Sprecherin Masha Paulick - und schickt hinterher: "Es ist natürlich traurig, dass ein Anbieter wie Nextbike Millionen erhält und dann weniger als ein Mal pro Tag gemietet wird. Eventuell sollte Nextbike in Anbetracht dessen sein Geschäftsmodell überdenken." Doch das Geschäftmodell von oBike selbst weckt Zweifel. Die Radexpertin Hertel sagt: "Wir gehen davon aus, dass sie in erster Linie an den Nutzerdaten interessiert sind."

Expertin fürchtet, das Nutzer mit ihren Daten zahlen

Denn wer die oBike-App herunterlädt, muss zustimmen, dass das Unternehmen Zugriff auf die Ortungsfunktion im Handy bekommt. Das ermögliche es, den Nutzern personalisierte Werbung aufs Handy zu schicken: "Wenn du bei Zalando, H&M oder DM vorbei fährst, dann geh doch rein, denn da gibt es dies und das heute im Angebot", erläutert Hertel eine mögliche Anwendung.

Auf Nachfrage schreibt oBike, man habe nicht die Absicht, die Nutzerdaten an Dritte weiterzugeben. "Das müssen sie ja nicht, sie können die Daten auch selber nutzen", kontert Hertel. "Zum jetzigen Zeitpunkt werden lediglich anonymisiert Bewegungsprofile angelegt, um den Service zu verbessern", erklärt oBike. Zum jetzigen Zeitpunkt also. Was später mit den Daten passiert, schreibt die Firma dagegen nicht. Der chinesische Anbieter Mobike gibt sich da weniger verdruckst. Vor kurzem schloss er sich mit der Tencent-Gruppe zusammen, die WeChat betreibt - die chinesische Variante von WhatsApp.



oBike könnte auch ohne Genehmigung loslegen

Doch wenn nun bald tausende Billigräder nach Berlin gebracht werden und hier möglicherweise Bahnhofseingänge und Gehwege verstopfen - müsste die Verwaltung das nicht eigentlich steuern? So einfach ist das nicht, schreibt auf Anfrage die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. "Eine maximale Obergrenze für Verleihräder ist zurzeit nicht bestimmbar", räumt der Sprecher Matthias Tang ein. Denn laut des Berliner Straßengesetzes sind einzelne abgestellte Räder "Gemeingebrauch" und können nicht beanstandet werden. Erst wenn sich mehrere Räder ansammeln und "andere Verkehrteilnehmer unzumutbar beeinflussen", können die Bezirke sie einkassieren und Strafen verhängen. Das hat die Verwaltung auch oBike mitgeteilt - die Singapurer sollen sich an die Bezirke wenden und dort jeweils eine Sondergenehmigung beantragen. oBike befindet sich demnach auch in Gesprächen mit drei Innenstadt-Bezirken. Doch wenn das Unternehmen es drauf anlegt, kann es auch ohne Genehmigung starten - und versuchen, Ansammlungen der eigenen Räder durch Partnerunternehmen selbst einsammeln und neu verteilen zu lassen. Die Expertin Hertel äußert die Befürchtung: "Es ist die Frage, ob das Bezirksamt schnell genug ist, die Räder abzuräumen. Das könnte ein Katz-und Maus-Spiel werden."