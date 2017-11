Der Bringdienst Amazon fresh wird an Heiligabend keine Lebensmittel ausliefern. Das bestätigte ein Firmensprecher dem Berliner "Tagesspiegel" (Samstagsausgabe). "Wir liefern am Samstag bis 22.00 Uhr, am Sonntag aber nicht", hieß es. Der Onlinekonzern Amazon bringt über seinen Dienst Amazon fresh in Berlin und München frische Lebensmittel bis in die Wohnung.