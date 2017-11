Nach der Pleite von Air Berlin steht ein großer Teil der etwa 8.000 Mitarbeiter vor einer ungewissen Zukunft. Etwa die Hälfte der Beschäftigten wird sich wohl arbeitslos melden - die Bundesagentur für Arbeit erwartet Kosten in zweistelliger Millionenhöhe.

Die Kosten für die 4.000 erwarteten Arbeitslosmeldungen könnten sich nach Berechnungen der Linken auf knapp 6,3 Millionen Euro belaufen. Der durchschnittliche Arbeitslosengeld-Anspruch habe zuletzt rund 1.570 Euro monatlich betragen, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen. In die Transfergesellschaft, die bis zu 650 Mitarbeitern des Bodenpersonals offensteht, wollten laut BA bislang 260 Beschäftigte wechseln.

Die Fluggesellschaft Air Berlin mit ihren etwa 8.000 Mitarbeitern hatte Mitte August Insolvenz angemeldet, das Insolvenzverfahren wurde am 1. November eröffnet. Seitdem erhalten freigestellte Mitarbeiter kein Gehalt mehr, wie Air Berlin in einem internen Brief bestätigte. Viele Beschäftigte haben sich allerdings noch nicht arbeitslos gemeldet, offenbar weil sie befürchten, dadurch Rechte beim Kündigungsschutz zu verlieren. Der Leiter der Arbeitsagentur Berlin Nord, Christoph Möller, stellte klar, dass sich auch Air-Berlin-Mitarbeiter, die nur freigestellt, aber noch nicht gekündigt worden seien, arbeitslos melden könnten. Dies gelte bundesweit bei allen Arbeitsagenturen.

Ende Oktober hatte Air Berlin den Flugbetrieb eingestellt. Einen Großteil der Flotte übernimmt die Lufthansa, einen kleineren Teil die britische Easyjet. Bis zu 4.000 Beschäftigte könnten zu den beiden Unternehmen wechseln.