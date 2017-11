Wer in Berlin und Brandenburg eine Arbeitsstelle sucht, hat immer bessere Chancen, eine zu finden. In beiden Ländern sank die Arbeitslosigkeit im Oktober erneut leicht - und im Vergleich zum Vorjahr sogar ziemlich beachtlich.

Bundesweit bleibt der Stadtstaat Berlin damit in der Schlussgruppe. Er hat seine Arbeitslosenzahl in den vergangenen Jahren aber stark gesenkt - bei steigender Einwohnerzahl.

Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag mitteilte, waren in der Hauptstadt etwa 162.660 Frauen und Männer erwerbslos gemeldet. Das waren fast 2.700 weniger als im September.

Auch in Brandenburg sank die Quote um 0,1 Prozentpunkte auf nun 6,4 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat fiel der Wert sogar um 0,9 Prozentpunkte.

Im Oktober waren den Angaben nach in der Mark 84.627 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 1.759 weniger als im September und 11.680 weniger als vor einem Jahr, so die Bundesagentur für Arbeit. Die Beschäftigung in Brandenburg steige in hohem Tempo, sagte Bernd Becking, der Chef der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg.

Besonders viele Menschen arbeiten in Berlin und Brandenburg für Zeitarbeitsfirmen, gefolgt vom wirtschaftlichen Dienstleistungssektor.