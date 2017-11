Die deutschen Imker haben entsetzt auf die neue Zulassung für Glyphosat reagiert. Verbandspräsident Peter Maske nannte die Entscheidung nicht nachvollziehbar. Sowohl in der Landwirtschaft, als auch im privaten Bereich vernichte das Unkrautgift Begleitgrün. Das sei aber eine wichtige Lebensgrundlage für Honigbienen und auch für andere Insekten, die Blüten bestäuben. Maske kündigte an, dass sich die Imker weiterhin gegen den Einsatz von Glyphosat stark machen werden.

Am Montag hatten die EU-Staaten die Zulassung von Glyphosat um fünf Jahre verlängert. 18 von 28 Ländern stimmten für diesen Vorschlag der EU-Kommission. Deutschland hatte sich in früheren Abstimmungen enthalten, der Vertreter des CSU-geführten Landwirtschaftsministeriums votierte jetzt aber ebenfalls mit Ja. Zur Begründung sagte Minister Christian Schmidt (CSU), Deutschland habe wichtige Bedingungen durchsetzen können, etwa eine Stärkung des Tierschutzes.

Die SPD reagiert empört auf das überraschende Ja zu einer weiteren Zulassung des Unkrautgifts Glyphosat in der EU. Schmidts Votum sei ein "glatter Vertrauensbruch" und widerspreche auch der Geschäftsordnung der Bundesregierung, sagte Vize-Chef Ralf Stegner am Montag in den ARD-"Tagesthemen". Er sprach von einem "ordentlichen Schlag ins Kontor". Da die SPD vorher klar Nein zu einer weiteren Zulassung gesagt habe, hätte Schmidt sich in dem EU-Gremium enthalten müssen. Schmidt räumte am Dienstagmorgen gegenüber der ARD ein, dass sein Ja nicht mit dem Kanzleramt abgestimmt gewesen sei. Er habe diese Entscheidung für sich und in seiner Ressort-Verantwortung getroffen.