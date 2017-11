Neue Zahlen zum Wohnungsbau - Mini-Bauboom in Brandenburg - mäßiger Anstieg in Berlin

09.11.17 | 16:31

In Berlin und Brandenburg werden mehr Wohnungen gebaut. Während man in Brandenburg schon fast von einem Bauboom sprechen kann, verzeichnet Berlin allerdings nur einen mäßigen Anstieg. Wie das Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte, ist die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Brandenburg in den ersten neun Monaten dieses Jahres um fast ein Viertel im Vergleich zu Vorjahreszeitraum gestiegen. Insgesamt wurde in Brandenburg der Behörde zufolge der Bau von 12.100 Wohnungen erlaubt, mehr als 10.800 sind Neubauwohnungen. Die übrigen wurden durch den Ausbau von Dachgeschossen oder Nutzungsänderungen geschaffen. Während die Genehmigungszahlen für neue Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern um knapp 3 Prozent zurückgingen, erhöhten sie sich in Mehrfamilienhäusern um rund 81 Prozent.

Deutliche Zunahme nur im Berliner Speckgürtel

Der Bauboom zeigt sich allerdings überwiegend im Speckgürtel von Berlin. Die meisten Genehmigungen wurden in Potsdam sowie in den Landkreisen Dahme-Spreewald und Potsdam-Mittelmark erteilt, die wenigsten in der Prignitz. Auch in den Städten Cottbus und Frankfurt (Oder) kamen kaum neue Wohnungen hinzu. Die genauen Zahlen zu Brandenburg finden Sie hier.

Nur 5 Prozent mehr Wohnungen in Berlin