Seit 2014 gammelt das ICC vor sich hin. Wirtschaftssenatorin Pop hat nun erstmals die Sanierungskosten benannt: Mehr als eine halbe Milliarde Euro. Zu teuer für die Stadt - sie will daher private Investoren an Bord holen.

Ein Abriss des maroden Internationalen Congress Centrums (ICC) kommt für den Berliner Senat nicht infrage. Die Sanierung des riesigen Gebäudes am Messedamm im Berliner Westen würde die Stadt allerdings teuer zu stehen kommen. Zu teuer, wie neue Zahlen belegen. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop von den Grünen hat zum ersten Mal überhaupt die Summe genannt, die die Instandsetzung insgesamt kosten würde: 500 Millionen Euro. Im Landeshaushalt stehen allerdings nur 200 Millionen Euro zur Verfügung.

Wie die Grünenpolitikerin dem rbb sagte, sind die eingeplanten 200 Millionen Euro für die Entfernung von Schadstoffen wie Asbest und die Erneuerung der Technik gedacht. Für die fehlenden 300 Millionen Euro will Pop private Investoren an Bord holen. Nach den Vorstellungen der Senatorin soll das ICC künftig wieder ein Standort für Großkongresse in Berlin werden. Unterstützung erhielt sie vom stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Jörg Stroedter.