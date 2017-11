Im "Sprinter" nach Frankfurt - aber nicht mehr so schnell

Am 10. Dezember ist es soweit: Dann setzt die Deutsche Bahn den umfangreichsten Fahrplanwechsel seit Jahrzehnten um. Grund ist die neue, deutlich schnellere Verbindung zwischen Berlin und München, für die ein ICE dann weniger als vier Stunden brauchen wird. Damit will die Unternehmensführung auch dem Flugverkehr stärker Konkurrenz machen.

Auf einer eigens eingerichteten Website erklärt die Deutsche Bahn alle Änderungen im neuen Winterfahrplan. Los geht's am 10. Dezember.

"Was nutzt mir ein pfeilschneller Zug, wenn ich in Erfurt eine halbe Stunde auf den Anschlusszug warten muss?", sagte der Bahnvorstand Richard Lutz bei der Premierenfahrt Mitte Juni. Mit dem Fahrplanwechsel werde man nicht nur zwischen Berlin und München schneller unterwegs sein; auch Bahnkunden aus Leipzig, Dresden, Halle und Erfurt könnten mit kürzeren Fahrzeiten rechnen. Und wie Eva-Maria Kaufmann von der DB-Fernverkehrssparte sagt, wird die Zahl der ICE-Direktverbindungen zwar um 36 Prozent steigen, doch fast alle Bahnkunden werden sich umstellen müssen, auch auf den Strecken von und nach Berlin.

Zehn Milliarden Euro hat sie gekostet, zehn Jahre lang wurde gebaut: Auf der Turbo-ICE-Strecke geht es ab Dezember in vier Stunden von Berlin nach München. Jetzt steht auch fest, was der Spaß auf dem "Jahrhundertprojekt" der Deutschen Bahn kostet. Von Andrea Marshall

Vor allem Reisende, die bisher den "Sprinter" zwischen Berlin und Frankfurt genutzt haben, müssen sich auf Änderungen einstellen. Zwar werden die beiden Metropolen am Main und an der Spree künftig etwa halbstündig mit Hochgeschwindigkeitszügen verbunden sein, doch die schnelle Direktverbindung, die bisher zweimal täglich in beide Richtungen möglich war, fällt weg.

Stattdessen wird der "Sprinter" nur noch einmal täglich direkt fahren, morgens von Frankfurt nach Berlin. Wer in die umgekehrte Richtung will, kann zwar immer noch ICE fahren, aber nicht über Niedersachsen, sondern über Halle und Erfurt, was entsprechend länger dauert, nämlich drei Stunden und 55 Minuten.



Genauso schnell wird es künftig zwischen Berlin und München gehen. Täglich sollen in jeder Richtung drei "Sprinter" fahren, ebenfalls in 3:55 Stunden. Hinzu kommen 15 normale ICE, die öfter halten und künftig 4:25 Stunden brauchen werden.