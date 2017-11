Video: Abendschau | 17.11.2017 | 19.30 Uhr

Harte Leihrad-Konkurrenz in Berlin - Obike stellt sich jetzt auch noch dazu

18.11.17 | 08:06 Uhr

Berlin wird zur Leihrad-Hochburg: Am Samstag startet Obike, und macht damit vielen anderen Playern Konkurrenz. Denn Lidlbike ist bereits da, Nextbike ebenfalls und nicht zu vergessen: BikeSurf. Außerdem muss sich Obike beeilen. Denn bald kommt Mobike.



Wer ein eigenes Fahrrad hat, ist mobil. Gut so! Aber wenn man bei einem Leihradanbieter Mitglied ist, hat man quasi immer ein Rad dabei und wo sich dieses Rad gerade befindet, sagt einem die App. Man muss dann also sein Rad weder schieben noch bewachen, noch anschließen. Und aufgepumpt ist auch. Kurz: Das eigene Rad war gestern, heute hat man eine Leihrad-App. Anbieter solcher Leihräder gibt es mittlerweile in Berlin reichlich. Am Samstag startet ein weiterer großer Wettbewerber seinen Service in Berlin: Obike.

Die Prozedur ist dabei denkbar einfach: Man installiert die App des Anbieters, die einem sagt, wo das Ding steht. Dann liest man vor Ort die Nummer des Rades ab und gibt sie ein und bekommt dafür dann einen Code zum Öffnen des Schlosses. Am Zielort angekommen wird das Rad ganz einfach abgeschlossen und damit abgemeldet, die Bezahlung läuft über die App. Weil das System offenbar für viele sehr attraktiv und recht kostengünstig ist, streiten in Berlin bereits sehr viele Wettbewerber um den Markt.

Blick zurück Mehrere Anbieter am Start - Asiatische Billig-Leihräder rollen bald durch Berlins Straßen Rund 5.000 Leihräder von Lidl- und Nextbike gibt es inzwischen in Berlin, viel genutzt werden sie bislang nicht. Trotzdem drängen nun asiatische Billiganbieter mit 10.000 Rädern in die Hauptstadt. In München hat einer von ihnen großen Zorn auf sich gezogen. Von Robin Avram und Jule Kaden

Erst DB Connect, dann Lidl-Bike und dann Nextbike

Der frühere Marktführer und über lange Zeit fast einzige Anbieter, die DB Connect, war bei der Senatsausschreibung im letzten Jahr unterlegen und wurde verpflichtet, seine Stationen abzubauen, abgelöst wurde die DB vom Wettbewerber Nextbike, der den Senatszuschlag bekam.



Doch den Berliner Markt wollte die Bahn nicht aufgeben. Man löste sich vom stationsbasierten System und holte mit Lidl einen Sponsor an Bord. 3500 Räder hat das Unternehmen auf den Straßen der Hauptstadt und steht damit im Wettbewerb zu Nextbike, der in Berlin in den nächsten zwei Jahren seinen Leihrad-Bestand ausbauen will: 5000 Nextbikes sollen es dann werden, doch setzt Nextbike wie früher die Bahn mit ihren Rädern auf feste Stationen. Experten gehen davon aus, dass in wenigen Jahren die Zahl der Leihräder in Berlin auf mehr als 10.000 Stück wächst. Und einer der Wachstumsmotoren will nun auch Obike sein.

Start mit knapp 700 Rädern

688 Obike-Räder stehen ab Samstag in Mitte und Charlottenburg und werden mit der ersten Nutzung im gesamten Stadtraum verteilt werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Verbunden mit dem Leihradsystem ist eine Art Bewertung der Nutzer: "Wenn der User etwa die Fahrräder nicht richtig abstellt und auch nicht reagiert, wenn er per App informiert wurde, dass er das Rad falsch abgestellt hat, dann bekommt er einen Abzug bei seinen Credits", erklärt Marco Piu, Deutschlandchef des Unternehmens aus Singapur, das über weltweit gleich mehrere Niederlassungen in großen Städten verfügt. 100 Punkte habe jeder Nutzer und bekomme bei Verstößen Abzüge. Über die Sanktionen für User mit vielen solcher Strafpunkte sagte das Unternehmen zunächst nichts. Obike will dabei ganz ohne Verleihstationen auskommen und nennt sein System "Free Floating": "Wir bieten maximale Flexibilität in der Nutzung." Jeder neue Nutzer könne die Räder zunächst eineinhalb Stunden umsonst fahren. "Damit man die Vorteile auch testen kann", begründet Piu dieses Angebot. Ähnlich wie bei anderen Anbietern kosten die Räder dann einen Euro pro halber Stunde. Außerdem bietet Obike die Möglichkeit einer sogenannten Mitgliedschaft, für die dann ein Monatsbeitrag von 20 Euro, oder ein Jahresbeitrag von 79 Euro fällig wird. Wenn Obike dann am Samstag gestartet ist, kommt dann auch noch ein weiterer Anbieter aus Fernost nach Berlin mit seinen Leihrädern: Mobike, ein Unternehmen, das von sich behauptet der "erste und weltgrößte Anbieter von Smart Bikes" zu sein.

Viel Kritik an Obike nach Start in München

Viele Anbieter bedeuten natürlich auch viele Leihräder, die rumstehen. Matthias Tang von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz findet es prinzipiell erst einmal gut, dass es ein größeres Angebot für Berliner und Touristen gibt, um sich Räder auszuleihen. Kritisch könne es aber werden, wenn zu viele Leihfahrräder vor allem innerhalb des S-Bahn-Rings an derselben Stelle stehen: "Wenn Massen an Rädern an Plätzen und Bahnhöfen stehen, dann braucht man eine Sondergenehmigung, ähnlich wie bei Kneipen, die müsste dann beantragt werden." Die Senatsverwaltung will in den kommenden Wochen genau darauf achten, ob solche Situationen entstehen, denn Obike hatte in München nach seinem Start sehr viel Gegenwind bekommen. Das Unternehmen stellte dort im Sommer gleich 7.000 Leihräder auf. Das sei zu viel fürs Stadtbild, klagten Kritiker. Und skeptisch sind auch Datenschützer. Sie befürchten, dass vor allem die Daten der Nutzer abgegriffen werden sollen.