Geflüchtete und Arbeitgeber unkompliziert zusammenzubringen – das war die bundesweit gefeierte Idee des Berliner Startups Workeer. Doch nun steht die durchaus erfolgreiche Plattform vor dem Aus. Schon in einer Woche könnte Schluss sein. Von Sarah Mühlberger

In der kommenden Woche laufe das letzte Stipendium aus, das aktuell drei Stellen bei Workeer finanziert. Aus der Gründungsphase ist das Startup herausgewachsen. Eine Anschlussfinanzierung gibt es allerdings nach wie vor nicht, und eine vor zwei Jahren versprochene Förderung durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft und Arbeit ist bislang ausgeblieben.

In Berlin bemühen sich verschiedene Initiativen und Projekte darum, Geflüchtete in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt zu integrieren. Im August hatte Breitenbach gesagt, sie vermisse "wirksamere Strukturen".

Eine Sprecherin der Senatsverwaltung schließt eine zukünftige Zusammenarbeit mit den Workeer-Gründern auf Anfrage dennoch nicht aus. "Wir könnten uns vorstellen, den Träger und seine Arbeit in größere Strukturen einzubinden, in denen die Macher ihr Know-How einbringen." Dazu liefen derzeit Gespräche.

Doch die mögliche Senatsunterstützung sei irgendwie nie richtig konkret geworden, sagt Jacob. Dann wurde in Berlin gewählt und die Senatsverwaltung für Arbeit und Soziales bekam mit Elke Breitenbach (Die Linke) eine neue Chefin. Zwar führten die Workeer-Macher auch mit ihr Gespräche, zuletzt traf man sich laut Jacob Ende Oktober. Es gebe aber leider kein Budget, um das Projekt zu fördern, habe Breitenbach gesagt, so schildert es David Jacob.

Momentan sind mehr als 4.400 Geflüchtete aus ganz Deutschland bei Workeer.de registriert, außerdem rund 2.600 Arbeitgeber, die sich mit ihnen vernetzen können. Wie viele Menschen in den vergangenen zwei Jahren auf diese Weise in Praktika, Minijobs oder Festanstellungen vermittelt wurden, kann David Jacob nicht sagen: Als Plattform sehe Workeer nur, dass Firmen und Geflüchtete über die Seite kommunizieren, nicht jedoch, was daraus wird.

In der Folge ist die Zahl der Stellenausschreibungen dann auch deutlich zurückgegangen, von rund 80 im Monat auf 15 bis 30. Die Gründer hatten vergeblich gehofft, dass ihre Entscheidung, die Plattform für Unternehmen kostenpflichtig zu machen, wenigstens "ein bis zwei Teilzeitstellen" finanzieren würde. Stattdessen können mit den Einnahmen laut Workeer gerade mal die laufenden Kosten von Website und Steuerbüro bestritten werden.

Um ab Dezember ein Mindestsupportniveau weiterführen zu können, bräuchte Workeer mindestens 5.000 Euro im Monat, sagt Jacob. "Mit 15.000 Euro könnten wir die Plattform vernünftig vorantreiben und weiterentwickeln." Die Seite soll zwar ab Dezember in jedem Fall online bleiben, technischer Support wäre dann jedoch nur noch sporadisch möglich. Auch könnten die Macher nicht wie bisher in Flüchtlingsunterkünften, Sprachkursen und auf Jobmessen auf ihr Angebot aufmerksam machen. "Und wir haben noch so viele Ideen für Workeer, die wir gern umsetzen würden", sagt David Jacob.

Er selbst will zukünftig freiberuflich als Kommunikationsdesigner arbeiten – und so auch die Möglichkeit haben, eines Tages wieder mehr Zeit in Workeer zu investieren, sollte sich ein neues Finanzierungsmodell finden.