Beschränkungen für Außenwerbung - Volksbegehren kämpft ab Januar für werbefreies Berlin

21.11.17 | 13:15 Uhr

Gigantische Werbung auf Häuserfassaden, dazu Plakate an jeder Straßenecke: Damit soll in Berlin bald Schluss sein - zumindest nach dem Willen einer Bürgerinitiative. Sie fordert, Werbung im Stadtbild zu beschränken.

Eine Bürgerinitiative will die Außenwerbung in Berlin eindämmen. Ein neues Volksbegehren, das möglicherweise in einen Volksentscheid mündet, solle zu einem "verträglichen Umgang" mit Werbung im Berliner Stadtbild führen, heißt es von den Initiatoren. Ab Januar sollen dafür Unterschriften gesammelt werden.

Initiative will Bauordnung ändern

Zur Begründung führt die Initiative "Berlin werbefrei" an, niemand könne sich den Botschaften der Werbung entziehen, an Außenwerbung führe kein Weg vorbei. "Die Stadt wird zur Ware und der öffentliche Raum kommerzialisiert", heißt es auf der Internetseite. Werbung im öffentlichen Raum "überflute" die Stadt inzwischen, stelle eine Gefahr für den Verkehr dar und wirke sich negativ auf das Stadtbild aus. Um die Reklame in der Stadt einzudämmen, wollen die Initiatoren des Volksbegehrens erreichen, dass die Bauordnung geändert wird.

Werbung nur noch direkt vor Ort - und nicht sexistisch

Konkret wollen sie mit einem neuen Gesetz erreichen, dass Werbung für Produkte oder Dienstleistungen nur noch an der "Stätte der Leistung" gemacht werden darf - also beispielsweise vor einem Geschäft. An Litfaßsäulen und Haltestellen soll Werbung für Veranstaltungen und gemeinnützige Dinge erlaubt sein. Abgeschafft werden sollen den Plänen zufolge digitale Werbetafeln, zudem soll schärfer gegen sexistische und diskrimierende Werbung vorgegangen werden. Außerdem will die Initiative erreichen, dass Werbung und Sponsoring an Schulen, Universitäten und anderen öffentlichen Einrichtungen reguliert wird. Für den Berliner Senat bedeutet die Werbung allerdings eine Einnahmequelle. Er rechnet nach Angaben der Initiative damit, dass ihm rund 80 Millionen Euro im Jahr entgehen würden, falls die Forderungen umgesetzt würden.

Erstes Etappenziel: 20.000 Unterschriften

Um das Volksbegehren auf dem Weg zu bringen, müssen im ersten Schritt 20.000 Unterschriften gesammelt werden. Ist diese erste Hürde überwunden, käme es zum Volksbegehren, bei dem sieben Prozent aller wahlberechtigten Berliner unterschreiben müssen, um das neue Gesetz durchzusetzen. Würde das Abgeordnetenhaus seine Zustimmung dennoch verweigern, würde es zum Volksentscheid kommen.