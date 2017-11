Besitzer von Bitcoins sind reiche Leute. Der Wert der Kryptowährung ist auf etwa 10.000 Dollar je Coin gestiegen. Sie können damit sogar in der realen Welt etwas anfangen: etwa Stunden in einer Berliner Mucki-Bude buchen oder in Oranienburg Autoscheiben reparieren lassen.

Bis zum eventuellen Platzen der Blase können Bitcoin-Besitzer aber ihren Reichtum in reale Güter wandeln. Gar nicht so wenige Händler akzeptieren die Währung. Nach Angaben der Medienplattform BTC-Echo , die nach eigenen Angaben führend ist bei der Beschäftigung mit digitalen Währungen, steigt deren Zahl täglich. Vom Onlinegiganten bis hin zum kleinen Kaffee akzeptierten jeden Tag neue Unternehmen Bitcoins als Zahlungsmittel. Hintergrund dafür seien die günstigen Transaktionskosten und die Geschwindigkeit, mit der bezahlt werden könne.

Speziell in Berlin gibt es nach Angaben dieses Portals diverse Läden, die die Währung akzeptieren: vor allem im Gräfekiez in Kreuzberg, der auch schon als Bitcoin-Kiez bezeichnet wurde. So kann man seinen Kaffee in der Leuchstoff-Bar digital bezahlen oder auch Süßes im Kiezkuchen-Laden kaufen, ebenso mit der Rikscha durch Berlin kutschieren oder Stunden in der Musik-Schule Kling Klang nehmen.

Dass der Eintritt im Computerspielmuseum auch mit Bitcoins bezahlbar ist, ist nicht so überraschend, aber Fliesen, Fitnessstunden und Anwaltsrechnungen erscheinen einem erst einmal nicht so zwingend. Ganz neu im Reigen der Unternehmen ist nach Angaben von btc-echo auch das digitale Berliner Bestattungsunternehmen Mymoria. Bestattet wird schon weiterhin konventionell, aber dazu gibt es als Angebot das Livestreaming für Angehörige und Freunde, die nicht dabei sein können sowieso ein digitales Kondolenzbuch.

In der unten stehenden Karte können Sie sehen, wer Bitcoins laut btc-echo und dem Online-Magazin stadtleben.de in Berlin, aber in Brandenburg akzeptiert.