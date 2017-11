Bild: dpa/Maurizio Gambarini

Protest für Arbeitnehmerschutz - Amazon-Beschäftigte nutzen "Black Friday" für Protest

24.11.17 | 16:02 Uhr

"Black Friday" - in den USA wird an diesem freien Tag nach Thanksgiving groß eingekauft. Und auch Amazon ruft hierzulande zum Shoppen auf. Aktivisten aber nutzten den Tag für einen Protest gegen die Arbeitnehmerpolitik von Amazon mitten in Charlottenburg.

Freitags einkaufen? Ja, aber nicht bei Amazon, weil Amazon schlecht zahlt! - So lässt sich die Demo von Aktivisten auf dem Kurfürstendamm am Freitag überschreiben. Mit ihrem Protest wollten die Demonstranten nach Angaben der Initiatoren auf die Zusatzbelastungen aufmerksam machen, die Amazon seinen Mitarbeitern im Weihnachtsgeschäft aufbürde. Start des Protests am Freitagmorgen war das Kudamm-Karree. Die Aktivisten wollten nach eigenen Angaben das hier befindliche Amazon-Verteilerzentrum blockieren, denn von dort beliefert der Versandhändler viele seiner Berliner Kunden. Zudem gab es einen Demonstrationszug über die Kantstraße von West nach Ost - also vom Savignyplatz bis zur Ecke Uhlandstraße.

Zeitweise 600 Beamte im Einsatz

Die Polizei war nach eigenen Angaben mit rund 600 Beamten vor Ort. Sprecher Carsten Müller sagte rbb|24, dieses Aufgebot sei hier zunächst eingesetzt worden, weil der Protest an einem "zentralen Standort der City-West" stattfand, die Demo gesichert und gleichzeitig der Verkehr umgeleitet und geregelt werden musste. "Zeitnah" seien dann im Verlauf der Demo auch die Einsatzkräfte reduziert worden, so Müller. Rund 100 Aktivisten und Unterstützer zählte die Polizei bei der Kundgebung und dem anschließenden Protestzug. Die Polizei sprach am Vormittag von einem "Verlauf ohne Störungen".



Nach Angaben der Berliner Polizei hatte die Kundgebung den Titel "Solidarität mit den Beschäftigen von Amazon". Sie wurde nach Polizeiangeben von einer Privatperson angemeldet und lief ohne offizielle Beteiligung von Verdi. Parallel allerdings rief die Dienstleistungsgewerkschaft auch an anderen Amazon-Standorten zu Demonstrationen und Streiks auf - in Hessen, Sachsen, NRW, Bayern und Rheinland-Pfalz.



Die Arbeitnehmervertreter kritisieren, dass Amazon mit Rabatten und schneller Lieferung werbe, den eigenen Mitarbeitern aber überwiegend nicht einmal ein tarifliches Weihnachtsgeld zahle. Die Zusatzbelastung vor den Feiertagen gehe zu Lasten der Belegschaft, Amazon aber verweigere sich einem Tarifvertrag für den Versandhandel. Auch wenn Verdi nicht direkt beteiligt war - nach Angaben des Pressesprechers des Verdi-Landesbezirks, Andreas Splanemann, hatte die Aktion die volle Unterstützung der Gewerkschaft. "An bundesweit mehreren Standorten von Amazon laufen auch Streiks, in Berlin aber gibt es eben nur dieses eine Verteilzentrum und am Amazon-Standort in Brieselang ist die Verdi-Mitgliederstruktur noch am Wachsen, doch gibt es hier noch keine Streikfähigkeit", sagte Splanemann rbb|24.



Für Amazon arbeiten bundesweit mehr als 12.000 festangestellte Mitarbeiter.

Unterstützt wurde der Protest unter anderem von Abgeordneten der Linksfraktion. Die Abgeordnete Sabine Leidig, Mitglied im Bundesvorstands der Partei, gehörte zu den Aktivisten des Aktionen in Charlottenburg und sie twitterte, die Demo sei ein Protest "gegen Ausbeutung und für gerechte Arbeitsverhältnisse bei Amazon in Berlin".

Der Protest fällt zusammen mit dem "Black Friday", einer aus dem Handel der USA herübergeschwappten Aktion der Einzelhändler. Dieser "Black Friday" ist in den USA ein sogenannter Brückentag, also der Übergangstag zwischen dem Wochenende und einem Feiertag, in diesem Fall ist es der dort den Arbeitnehmern gewährte freie Tag aus Anlass des Thanksgiving-Festes. Auch in Deutschland locken bereits seit Jahren viele Händler an diesem Tag mit Rabatten, auch wenn hier Thanksgiving kein Feiertag ist und nur wenige Menschen in Deutschland den Tag als Feiertag begehen.

"Kauf nix"-Tag als Gegenbewegung zum "Black Friday"

Der von vielen, vor allem großen, Einzelhändlern für Werbeaktionen genutzte "Black Friday" hat allerdings auch kämpferische Gegner. Eine der prominentesten Aktionen ist der so genannte "Kauf-Nix-Tag" (englisch: Buy Nothing Day). Damit richten sich die Aktivisten gegen die mit massiven Rabataktionen angefeuerten Verkaufsaktionen. Sie nennen diesen Tag einen "konsumkritischen Aktionstag". Sie rufen zu einem 24-stündigen Konsumverzicht auf und fordern ein auf Nachhaltigkeit abzielendes Kaufverhalten jedes Einzelnen.

Sendung: Inforadio, 24.11.2017 11.45 Uhr