Kritik von Arbeitnehmervertretern - Arbeit gibt es - aber zu welchen Konditionen?

03.11.17 | 13:08 Uhr

Die Arbeitslosenquote in Brandenburg ist im Oktober erneut gesunken. Doch die Zahl der Menschen in Arbeit sagt noch nichts darüber aus, wie sicher ihre Jobs sind und wie sie bezahlt sind. Aus dem Jobcenter Uckermark hört man da nichts Gutes.

Anlässlich der neuen Arbeitslosenzahlen kritisieren Arbeitnehmervertreter, dass in Brandenburg inzwischen viele Menschen in sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnissen stehen - wie beispielsweise Teilzeit oder befristete Jobs. "Das ist ein echtes Problem in Brandenburg", sagte Doro Zinke, Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg, am Donnerstagabend der rbb-Nachrichtensendung Brandenburg aktuell. "Es gibt ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten, wie man von seiner Arbeit nicht wirklich leben kann."

Kritik an sachgrundloser Befristung

Ein atypisches Arbeitsverhältnis liegt neben Teilzeit und Befristung z.B. bei Minijobs, Leiharbeit oder Solo-Selbständigkeit vor. Zinke sagte, nur rund die Hälfte der Arbeitnehmer arbeite in tarifgebundenen Unternehmen. "Wir haben über 60 Prozent der Frauen, die in sogenannten atypischen Arbeitsverhältnissen sind." Bei den Männern sei es noch ein Drittel. Als Ursachen benannte Zinke Regelungen auf Landes- und Bundesebene: Zum einen würden Arbeitgeberverbände Verbandsmitgliedschaften ohne Tarifbindung anbieten. "Das heißt, die können sich aus einem Teil ihrer Verpflichtungen ausklinken und sagen: Ja, ich bin Mitglied - aber ohne das", so Zinke. Sie sprach hier von einer "ganz unseligen Erfindung", die für Brandenburg gemacht worden sei.



Dazu kämen Entwicklungen aus der Bundespolitik: Dass beispielweise Befristungen ohne Begründung möglich seien. "Das geht gar nicht an", so Zinke.

Viele Frauen in Altersarmut

Ähnlich äußerte sich Sebastian Walter vom DGB Ostbrandenburg: "Es gab hier in der Region in den letzten zehn Jahren eine Politik, die gesagt hat: Wir sind ein Billiglohnland." Anfang der 2000er Jahre seien Unternehmen sogar "offensiv" damit angeworben worden, dass es in der Region keine Tarifbindung und kaum Betriebsräte gebe.

Walter stellte fest: "60 Prozent der Frauen in dieser Region sind von diesen prekären Jobs betroffen." Diese seien wiederum von Altersarmut bedroht. "Deswegen haben wir die Situation, dass jede vierte Frau in der Region unter 750 Euro Rente bekommt."



Michael Steffen vom Jobcenter Uckermark sagte Brandenburg aktuell, diese Entwicklung habe sich zuletzt verstärkt: "Wir stellen bei uns fest, dass bei den Vermittlungen, die wir aktiv vornehmen als Jobcenter Uckermark, das Verhältnis ungefähr 50 zu 50 ist - also 50 Prozent in eine befristete Beschäftigung und 50 Prozent gehen in eine unbefristete Beschäftigung."

