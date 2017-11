Angeblicher Viehdiebstahl - Polizei ermittelt wegen Unterschlagung von 200 Rindern

09.11.17 | 17:59 Uhr

In Brandenburg verschwindet immer wieder Vieh von den Weiden - seit Frühjahr fahndet sogar eine Sonderkommission nach Dieben. Doch nun stellt sich heraus: Eine große Zahl von Rindern wurde gar nicht gestohlen, sondern unterschlagen.



Anfang des Jahres verschwanden im Landkreis Potsdam-Mittelmark 200 Rinder - ein spektakulärer Fall von Viehdiebstahl und der bis dahin wohl größte Fall dieser Art in Brandenburg. Doch seit Donnerstag erscheint dieser vermeintliche Diebstahl in einem anderen Licht: Denn offenbar wurden die Tiere gar nicht von einer der berüchtigten Diebesbanden gestohlen, die bei Nacht und Nebel in Brandenburg unterwegs sind, sondern schlicht und einfach unterschlagen - das jedenfalls sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags. Daher sei der Fall von der Sonderkommission "Koppel" an die reguläre Kriminalpolizei abgegeben worden.



Zahl der 2017 gestohlenen Rinder halbiert sich

Um die laufenden Ermittlungen in diesem Fall nicht zu gefährden, halten sich Staatsanwaltschaft und Polizei noch bedeckt. Einige Fakten sind aber bekannt, so zum Beispiel, dass die entsprechende Strafanzeige im nordrhein-westfälischen Essen gestellt wurde. "Die Anzeige stammt vom 10. Februar 2017", sagte Stefanie Klaus von der Pressestelle der Brandenburger Polizei am Donnerstag rbb|24. Die Tiere, um die es geht, seien in Rietz bei Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) verschwunden. Die genauen Umstände seien Gegenstand der weiteren Ermittlungen, sagte Klaus.

Im Licht der neuen Erkenntnisse halbiert sich die Zahl der Rinder, die in diesem Jahr als gestohlen gemeldet wurden - auf 212 Tiere. Die Dramatik der um sich greifenden Diebstähle stelle sich daher anders dar, als bisher angenommen wurde, sagte Schröter dem rbb. Bereits zuletzt hatte die Soko gemeldet, dass sich die Zahl der Viehdiebstähle seit dem ersten Quartal verringert habe - offenbar auch, weil seit dem mutmaßlichen Fall von Unterschlagung nicht noch einmal so große Mengen an Tieren abhanden kamen. Dennoch werde die Arbeit der in Frankfurt (Oder) angesiedelten Soko fortgesetzt, sagte Schröter und verwies auf neue Erkenntnisse der Ermittler. Bei einem der Diebstähle hätten sie festgestellt, dass die Täter eine Betäubungsspritze nutzten und die Tiere dann verluden.

Soko setzt auf Prävention durch Landwirte und Tierhalter

Das Landeskriminalamt hatte die Soko "Koppel" im Frühjahr gegründet. Um Diebstähle zu verhindern, setze die Sonderkommission vor allem auf Informationsveranstaltungen und Besuche bei Landwirten und Tierhaltern, sagte ein Mitarbeiter des Ministeriums am Donnerstag im Innenausschuss. Seit Jahresbeginn habe es 144 Info-Veranstaltungen gegeben. Dabei seien die Besitzer darüber informiert worden, wie Rinder und Schafe besser gegen Diebesbanden geschützt werden könnten.

Erst Anfang Oktober waren aus einem Agrarbetrieb in Baruth (Teltow-Fläming) wieder 56 Kälber abhanden gekommen. Nach ersten Angaben war dabei ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro entstanden. Auch in diesem Fall ermittelt die Sonderkommission "Koppel". Ihren Erkenntnissen zufolge hatten die Viehdiebe in der Nacht zum 7. Oktober das Zufahrtstor des Agrarbetriebs aufgebrochen und die Kälber aus dem Stall getrieben. Es war bereits der zweite mutmaßliche Viehdiebstahl binnen kurzer Zeit in der Region. Bereits Ende September waren auf einer Weide bei Schönwalde (Dahme-Spreewald) acht Rinder entwendet worden.

Schaden in der Regel viel höher als die Versicherungsleistung

Für die Besitzer ist ein Viehdiebstahl in den allermeisten Fällen ein einschneidendes Erlebnis, denn oft handelt es sich um wertvolle Zuchtrinder. Da Generationen weiterer Tiere daraus hervorgehen, ist der Schaden meist nicht zu ersetzen. Die so geschädigten Landwirte vermuten professionelle Banden hinter dem Rinderklau: "Solche Tiere werden nicht gehandelt, die behält jeder für sich selbst zur Zucht", sagte Landwirt Volker Naschke Ende 2016 dem rbb. "Dahinter steckt für mich auch ein ideeller Wert, der ist nicht durch die Versicherungssumme abgedeckt." Mit Informationen von Torsten Sydow und Iris Wußmann

