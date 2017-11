Gerber hob in seiner Laudatio auf Schloss Neuhardenberg die Bedeutung von Mitarbeitern für ein Unternehmen hervor. So hatten etwa die Mitarbeiter des diesjährigen Preisträgers Boryszew Oberflächentechnik Deutschland GmbH nach einem verheerenden Großbrand vor zwei Jahren für die Fortsetzung der Produktion gesorgt. Seit dem Frühjahr 2017 produziert das Unternehmen am neuen, hochmodernen Standort in Prenzlau.