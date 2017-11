Das Unternehmen entschied, seine U-Bahnwaggons der Baureihe 1979 über die empfohlene Betriebsdauer hinaus einsetzen. Vor ein paar Jahren wurden darum 70 Wagen der Baureihe F79 dürftig repariert.

Doch die geplanten acht Jahre halten die Waggons nicht aus, ergab nun eine Instandhaltungsprüfung. BVG Sprecherin Petra Reetz zeigt sich alarmiert: "Es sind Risse in den Böden, Risse in den Wänden, Risse an den Türen, es sind einfach: Risse." Die Folge seinen Ausfälle von Wagen, die zu einer Einschränkung des U-Bahn-Verkehrs um zehn Prozent führen könnten. "Sehr viele Kurzzüge, Fahrplanänderungen und keine Reserven. Der U-Bahn-Verkehr in Berlin wäre schmerzlich getroffen."