Brandbrief der Anästhesiebeschäftigten - Ärger im Aufwachraum, Teil II

28.11.17 | 20:42 Uhr

Vor der OP kommt die Anästhesie. Und die Anästhesie am neu gebauten OP-Trakt der Charité in Berlin-Mitte hat offenbar ein großes Problem: Denn die Mitarbeiter kritisieren die Arbeitsbedingungen in einem Brandbrief - nicht zum ersten Mal.

Anästhesie-Pflegekräfte an der Charité in Berlin-Mitte sind unzufrieden. Ein Großteil ihres Unmuts gründet sich in ihrer Arbeitssituation am neuen OP-Trakt des umgebauten und sanierten Krankenhaushochhauses. Mit einem schriftlichen Appell hatten sie bereits im Frühjahr auf Missstände aufmerksam gemacht. Vor wenigen Tagen nun schickten sie erneut eine schriftliche Beschwerde über die aktuellen Zustände an die Klinikleitung.

Mit der Sanierung der Charité am Campus Mitte war die Zahl der OP-Säle reduziert worden, sodass seitdem mehr Operationssäle im Zweischichtbetrieb genutzt werden und mehr Pflegekräfte im Schichtdienst arbeiten müssen. Doch dies ist nur ein Aspekt, den das Fachpersonal bemängelt.



Umbauten eingefordert und weniger Schichtbelastung

So waren im Frühjahr etwa nötige Umbauten eingefordert worden, die die OP-Vorbereitung betreffen. In Reaktion auf diese erste Beschwerde unter der Überschrift "Brandbrief" waren nach Angaben von Verdi diese Umbauten durch die Klinikleitung auch zugesagt worden. Die Mitarbeiter hatten einen besseren Schallschutz angemahnt und eine bessere Belüftung, sowie den Einbau von Automatiktüren an mehreren Stellen und Unterstellmöglichkeiten für Utensilien der Versorgung und Nothilfe, die bislang oft im Weg stünden und den Betrieb einschränkten. Außerdem in der Kritik: eine erhöhte Anzahl von Schichten, hoher Lärmpegel, Kopfschmerzen und andere Einschränkungen als Folge mangelhafter Belüftung - all dies wurde als Grund genannt für gesundheitliche Ausfälle von Kollegen des Anästhesie-Pflegepersonals. Doch vieles sei nicht abgestellt oder Abhilfe lediglich angekündigt worden, schreiben die Aktivisten in ihrer aktuellen Beschwerde an die Klinikleitung.

Verdi: "Reaktion der Klinik bisher unzureichend"

"Die Reaktion der Klinik auf die erste Beschwerde war ganz einfach unzureichend", sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Kalle Kunkel rbb|24 am Dienstagabend. Die OPs seien einfach weiter gegangen ohne dass es die geforderten infrastrukturellen Änderungen und personellen Änderungen gegeben habe. Die Charité aber widerspricht. Die OP-Kapazitäten im Notfallzentrum Mitte seien ausreichend, teilte Pressesprecherin Manuela Zingl dem rbb ebenfalls am Dienstag mit. Aber die Klinikleitung räumt auch ein, dass in dem neuen OP-Trakt bis 20 Uhr operiert werde, wodurch an einem Tag "mehr Operationen als früher durchgeführt werden".



Verdi sieht darum hier am Klinikum einen schwelenden Interessenkonflikt zwischen den angestellten Anästhesie-Pflegekräften und Mitarbeitern eines externen Personaldienstleisters. Offenbar ordere die Charité für die Arbeit auch in der Anästhesie Mitarbeiter von Leasing-Firmen, so Kunkel. Diese "Externen" aber würden besser bezahlt und bekämen zudem meist Frühdienste, so dass sich die Belastung in Spätdiensten durch die Anästhesie-Pflegekräfte der Charité noch erhöhe.

Charité widerspricht den Vorwürfen und verweist auf Änderungen

Dem grundsätzlichen Vorwurf der Mitarbeiter, die Patientenversorgung und -sicherheit sei gefährdet, widerspricht der Ärztliche Direktor der Charité, Ulrich Frei. Der Berliner Morgenpost versicherte er zudem, dass auch der Lärmschutz durch Experten für Raumakustik optimiert und die Luftabsaugung im Aufwachraum umgebaut werde.

Verdi-Sekretär Kunkel rät der Charité angesichts der nun laut gewordenen Vorwürfe der Mitarbeiter, das "System nicht länger auf Volllast zu fahren". "Die Kündigung vieler Mitarbeiter und die Beschwerden mit diesen Brandbriefen müssten Warnsignal genug sein. Diese erneute Beschwerde und die Vorwürfe drücken ein systematisches Problem aus", sagte Kunkel und rät der Klinik, hier auf die Mitarbeiter zuzugehen.

