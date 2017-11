Im gleichen Gespräch sagte Kebekus, dass es auch an der Arbeitnehmervertretung liege, dass viele Mitarbeiter kein Arbeitslosengeld bekämen. Diese hätten sich Gesprächen zu Themen wie einem Interessenausgleich und einem Sozialplan widersetzt. Beides seien Voraussetzungen für Kündigungen. Stattdessen habe man die Mitarbeiter lediglich widerruflich freistellen können, was viele Arbeitsagenturen nicht als Voraussetzung anerkennen, um Arbeitslosengeld zu zahlen. "Gerade die Vertreter des Kabinenpersonals wollten uns lieber per einstweiliger Verfügung dazu zwingen, weiterzufliegen, was ja bekanntlich gescheitert ist", sagte Kebekus. Diese Haltung sollten die Arbeitnehmervertreter überdenken, so der Generalbevollmächtigte.