Geplante Legehennen-Haltung bei Oranienburg - "84.000 Hühner - quasi auf einem Fleck!"

Im Kreis Oberhavel planen zwei Investoren Anlagen für 84.000 Legehennen. Anwohner befürchten Gestank und Gesundheitsschäden und sehen "Bio-Schwindel". Der Investor spricht von zukunftsweisenden landwirtschaftlichen Strukturen. Von Susanne Hakenjos

"Uns stinkt's" steht auf vielen Protestschildern vor den Häusern im 1.000-Einwohner-Ort Zehlendorf östlich von Oranienburg (Oberhavel). Die Dorfbewohner zeigen sich beunruhigt. Hier wollen zwei Investoren groß in die Produktion von Bio-Eiern für den Berliner Markt einsteigen: Beantragt sind die ersten beiden Anlagen für insgesamt 42.000 Legehennen auf einem 17-Hektar-Feld, das ein niedersächsischer Investor vor zwei Jahren erworben hat. Das ist nur 300 Meter von der so genannten Bauernsiedlung entfernt. In Sichtweite - nur knapp 1.500 Meter entfernt, auf Wensickendorfer Gebiet – sind von den Investoren bereits zwei weitere, baugleiche Anlagen angedacht. „Und von hier, soweit das Auge reicht, sind dann Hühner“, erklärt Horst Jäckel vom Verein Contra Eierfabrik Oranienburg: "84.000 Hühner - quasi auf einem Fleck!"

Anwohner fürchten sich vor Keimen

Solche Mengen brächten Gestank, Lärm und riesige Mengen Hühnerkot mit sich, sagt die Vereinsvorsitzende Heike Bartels. "Auf die Dächer kommen meterhohe Türme mit Lüftern, die dann 24 Stunden am Tag laufen, und wir wohnen hier gerade einmal 300 Meter entfernt." Die größte Angst habe sie hinsichtlich möglicherweise gesundheitsgefährdender Keime, die bei der Produktion verbreitet würden.



Bei Infoveranstaltungen versicherten der Investor, der Landwirt Josef Vortallen aus Haren im Emsland (Niedersachsen) und sein Planungsbüro, die geplanten Anlagen hielten immissionsschutzrechtliche Auflagen ein. In der Anlage würden spezielle Luftbefeuchter eingesetzt, die Staubpartikel in der Luft binden und diese dadurch reinhalten. Auch die weiteren Befürchtungen der Anwohner, dass über die Fäkalien der Hühner Böden und Grundwasser weiter mit Nitrat belastet werden könnten und die Anwohner mit Keimen - unter anderem durch Staubverwehungen von den 8,8 Hektar Auslaufflächen unter freiem Himmel -, wies Vortallen in einer aktuellen Stellungnahme gegenüber dem rbb als "unbegründet" zurück.

Tourismus-Betriebe bangen um ihre Einnahmen

Horst Jäckel aber sagt, er sehe das anders: In Legehennen-Anlagen seien im Unterschied zu Schweine- oder Rindermast nicht einmal Filter für die Abluftanlagen vorgesehen. Jäckel betreibt einen Reiterhof, der direkt an das Gelände der geplanten Anlage grenzt. Viel Geld hat er in eine Reithalle investiert, er beschäftigt drei Angestellte. Fünf bis zehn weitere Pferde-Betriebe gibt es rundherum, deren Existenz gefährdet wäre, wenn sie keine Kunden mehr haben: "Wer will denn auf einem Reiterhof Pferde einstellen, wenn der neben einer solchen Anlage steht?" fragt sich Jäckel. Auch Ausflugslokale und Unterkünfte oder Betriebe wie der benachbarte Spargelhof in der Gegend müssten Einbußen hinnehmen, so die Befürchtung.

"Das hat doch nichts mit Tierwohl zu tun"

Noch wütender zeigen sich die Gegner der geplanten Mega-Ställe darüber, was sie "Trickserei mit EU-Recht" nennen. Danach dürfen in der Bio-Eier-Produktion nur maximal 3.000 Hühner in einem Stall leben. "Aber in Deutschland ist der Begriff 'Stall' nicht definiert. Die ganze Sache wird so umgangen, dass man ein Stallgebäude mit eingezogenen Zwischen-Sichtblenden hat - mit dem Effekt, dass man in diesem einen Stallgebäude sieben Einheiten à 3.000 Hennen, oder acht Einheiten à 2.625 Hennen erhält", kritisiert Jäckel. Dieses Modul-System wird in der Firmen-Selbstdarstellung bestätigt. Über die gemeinsamen Versorgungseinrichtungen wie Futterbänder, Wasserversorgung, Kotbänder und Belüftung seien diese Einheiten miteinander verbunden. Spiegelbildlich dazu gibt es direkt angrenzend nochmals die gleiche Einheit. Bio-Schwindel sei das, sagt Horst Jäckel. "Das hat doch nichts mehr mit Tierwohl zu tun", kritisiert auch Vereinsmitglied Axel Wunsch. Es handele sich um Massentierhaltung, wie sie die Brandenburger mehrheitlich im entsprechenden Volksbegehren abgelehnt hätten. Der Investor sieht dagegen geltendes Recht beachtet. Seine geplante Bio-Ei-Produktion entspreche "heutigen EU-Normen", heißt es in einer Stellungnahme.

Vier Arbeitsplätze auf 84.000 Hühner?

Der Investor will nach eigenen Angaben für den großen Absatzmarkt Berlin produzieren – der Betrieb stärke zudem die Wirtschaftskraft vor Ort, erklärt er. In einer Anlage für 21.000 Hühner entstehen allerdings gerade einmal vier Jobs, wie aus der Firmenselbstdarstellung hervorgeht. Bei öffentlichen Informationsveranstaltungen und in Gesprächen mit Anwohnern nannte Vortallen sogar die Zahl von nur vier Arbeitsplätzen bei insgesamt 84.000 Tierplätzen. Eine Anfrage zu diesem Widerspruch blieb unbeantwortet. Die Anwohner gehen zudem davon aus, dass die Mega-Anlagen jede Menge LKW-Verkehr für Futterlieferung, Kot- und Eier-Abtransport in die kleinen Dörfer bringt.

Die Kommune ist gegen das Vorhaben

Nur durch Zufall war das Vorhaben 2016 auch vor Ort publik geworden, als Vorstallen versuchte, ein Stück Land für eine bessere Zufahrt anzukaufen. Die Betroffenen schlossen sich zu einer Bürgerinitiative zusammen. Mittlerweile haben sich auch die Oranienburger Stadtverordneten mehrheitlich gegen die Pläne ausgesprochen: Die Kommune hat ihr "gemeindliches Einvernehmen" verweigert. Auch der neugewählte Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos), der im Januar 2018 sein Amt antritt, äußerte sich vor der Wahl ablehnend über das Vorhaben. Er bezeichnete es als "unattraktiv für Oranienburg".

Jetzt wird die Umweltverträglichkeit geprüft

Der Protest hat jetzt dazu geführt, dass das Landesumweltamt eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchführt – für die Bürger aus Zehlendorf, Wensickendorf und dem angrenzenden Schmachtenhagen bereits ein erster großer Erfolg. Der Investor ging ursprünglich davon aus, dass eine solche Prüfung nicht notwendig sei. Stimmt das Landesumweltamt den Plänen zu, ist die Durchführung aber nicht mehr zu verhindern - die Bauarbeiten für die ersten Anlagen am Standort Zehlendorf könnten dann beginnen. Kritiker fordern die Landesregierung deshalb auf, die Gesetze über die Mitspracherechte der Kommunen bei großen Stallanlagen zu ändern. Der Wille der Bürger in den betreffenden Orten solle der erste Maßstab sein, nicht die wirtschaftlichen Interessen eines Investors.

Dörfer schließen sich zusammen

Die Betroffenen bereiten sich jetzt auf die Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung des Landesumweltamtes vor und wollen ihre Einwände geltend machen. Dazu wollen sich die Einwohner der drei betroffenen Dörfer Zehlendorf, Wensickendorf und Schmachtenhagen jetzt besser vernetzen: Demnächst wird zu einem gemeinsamen Treffen eingeladen, um so auch eine gemeinsame langfristige Zukunftsperspektive für die betroffenen Dörfer zu erarbeiten, sagt Heike Bartels.

Mehr Infos In den Oranienburger Ortsteilen Zehlendorf und Wensickendorf sollen zwei separate Anlagen mit einem Tierbesatz von jeweils 42.000 Legehennen entstehen, also insgesamt 84.000 Tieren. Ein Anlagengelände ist in jeweils zwei rechtlich eigenständige Betriebe unterteilt, es sollen also vier Betriebe entstehen. Jeder Betrieb bewirtschaftet einen Stall mit 21.000 Tieren. Dem Brandenburger Landesamt für Umwelt (LfU) liegen zwei Anträge auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb für jeweils eine Legehennen-Anlage mit 21.000 Tierplätzen am Standort Oranienburg-Ortsteil Zehlendorf vor. Antragsteller sind der Vortallen Legehennenbetrieb (Josef Vortallen) und die Zehlendorfer Bio Ei GbR (Hendrik Jan Roest und Albert Theunis Roest). Für beide Vorhaben muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden. Im Rahmen des Verfahrens werden vorab die Fachbehörden angehört, bevor dann eine Öffentlichkeitsbeteiligung folgt. Sobald diese Phase startet, können Bürger sechs Wochen lang ihre Einwände gegen die Anlage ans Landesamt für Umwelt übermitteln. Laut dem Brandenburger Landesamt für Umwelt könnte diese Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen der UPV ab Januar 2018 starten.