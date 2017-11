Audio: Inforadio | 06.11.2017 | Martin Adam

Deutsche Bahn sucht 1.000 neue Mitarbeiter - Das größte Bewerbungsgespräch Deutschlands

06.11.17 | 06:38 Uhr

Die Deutsche Bahn braucht neue Mitarbeiter - 12.000 jedes Jahr. Entsprechend groß fällt die aktuelle Bewerbungsrunde aus: Sieben Tage lang wird gecastet - auch in Berlin. Da haben auch Bewerber eine Chance, die daran vielleicht nicht unbedingt geglaubt haben. Von Martin Adam

Von hier oben sieht der weiße ICE aus wie eine Spielzeugeisenbahn. Gerade verschwindet er unten im Berliner Hauptbahnhof unter dem langen Glasdach. Auch Manuela Fricke hat ihn gesehen, hier, elf Stockwerke weiter oben, während sie auf ihr Bewerbungsgespräch wartet. Jahrelang war sie als Hausfrau und Mutter zu Hause. Aber das soll sich heute ändern. "Ich bewerbe mich als Quereinsteigerin - als Lokführerin", sagt Fricke. "Das wollte ich schon immer, das ist mein Traum und ich konnte immer nicht, die ganzen Jahre und durch die Kinder."

Manuela Fricke: "Ich liebe Züge."

Drei erwachsene Kinder hat die 55-Jährige, die als junge Frau bei der BVG anfing – auch da schon in der Hoffnung, selbst Züge fahren zu können. Aber dann habe sie ihr ersten Kind bekommen, erzählt sie und weiter: "Ich liebe Züge, ich liebe Zugfahren und jetzt habe ich gedacht: 'Ich muss das, ich will endlich wieder was machen und ich möchte ein neues Leben.' Ich will das so sehr, das wird passieren!"

1.000 neue Mitarbeiter in sieben Tagen

Manuela Fricke sagt, für sie sei es die letzte Möglichkeit, nochmal mit einem Job neu anzufangen. Diese Chance will sie ergreifen, genau wie knapp 2.500 andere, die eingeladen wurden zum Bewerbungsmarathon der Deutschen Bahn. In sieben Städten findet er gleichzeitig statt: in Hamburg, München, Nürnberg, Köln, Mannheim, Frankfurt und eben Berlin. Hier erwartet Janine Andrä die Bewerber. Sie leitet die Recruiting-Abteilung der Bahn. "Wir wollen innerhalb von sieben Tagen ungefähr 1.000 neue Mitarbeiter finden. Wir haben als großes Unternehmen jährlich allein einen Personalbedarf von 12.000 neuen Fachkräften", erklärt sie. Der Wettbewerb sei hart, sagt Andrä, daher sei es wichtig, sich "neue und innovative Formate" auszudenken, "um auch Aufmerksamkeit zu erzeugen". Denn natürlich ist das Casting auch ein Werbespektakel für die Bahn.

Air Berliner bewirbt sich als Signaltechniker

"Innovativ" heißt hier, Bewerber konnten sich online bewerben, dürfen aber auch ohne Voranmeldung im Hauptbahnhof vorbeikommen und sich vorstellen. Janine Andrä sucht Fachkräfte - Lokführer, Fahrdienstleiter und Techniker - aber auch Quereinsteiger ohne Erfahrung. Und schnell soll es gehen: "Wir haben uns entschieden für einen sehr schnellen Prozess, dann aber doch im Rahmen eines klassischen Vorstellungsgesprächs den Bewerber kennenzulernen und dann auch wirklich noch im Laufe des Tages die Entscheidung zu treffen und auch mitzuteilen.“

Daniel Schmidtke ist bislang Flugzeugtechniker.

Schnell gehen muss es wirklich für Daniel Schmidtke, der noch als Flugzeugtechniker arbeitet - bei Air Berlin. Da kümmere sich aber niemand mehr um die Zukunft der Mitarbeiter, sagt er. Deswegen müsse er jetzt schnell was Neues finden. "Das war spontan. Ich bin heute Morgen aufgewacht, hab meinen Lebenslauf fertiggemacht und bin mal hergefahren", erzählt Schmidtke. "Mein Herzblut hängt natürlich noch bei Air Berlin." Bei der Deutschen Bahn habe er sich beworben als Signaltechniker oder für die Instandhaltung der Züge.

Ein neues Leben als Lokführerin beginnt

400 Gespräche sind allein in Berlin geplant, alles streng durchgetaktet. Von Massenandrang keine Spur. Neben Daniel Schmidtke wartet nur noch Lej Jiang auf sein Gespräch. Der 32-Jährige hat in Berlin Fahrzeugtechnik und Softwareentwicklung studiert, dann aber jahrelang sein Geld mit dem Export von deutschem Bier nach China verdient. "Das war lange gut, aber im Moment läuft das Businessmodell nicht mehr. Die Brauereien verkaufen direkt nach China, das ist für mich kein Platz mehr", so Lej. Bei der Bahn hat er sich deshalb als Signaltechniker beworben. Es gehe ihm allerdings nicht nur darum, irgendeinen Job zu finden, erklärt er. "Ich glaube, DB ist ein sehr großer Arbeitgeber. Es ist mir auch eine große Ehre, ich bin stolz darauf, wenn ich bei der Bahn arbeiten kann. Das kann ich auch meinen Eltern erzählen“, sagt er und lacht. Manuela Fricke lacht auch. Ihr Gespräch lief gut: "Ich habe jetzt alles gegeben, was ich geben kann. Und wenn es jetzt nicht klappt, das ist das okay. Dann war das mein Versuch." Der Versuch ist geglückt. Ein knappe halbe Stunde nach dem Gespräch ist klar, nach einem Gesundheitstest in den kommenden Wochen beginnt Manuela Frickes neues Leben als Lokführerin.