Beschwerde beim Verfassungsgericht - Deutsche Wohnen bläst zum Angriff auf den Mietspiegel

01.11.17 | 16:19 Uhr

Die Deutsche Wohnen vermietet mehr als 100.000 Wohnungen in Berlin - und nach Ansicht des Unternehmens offenbar zu billig. Das Verfassungsgericht bestätigte rbb|24, dass das Unternehmen Beschwerde gegen den Mietspiegel eingelegt hat.

Die Immobiliengesellschaft Deutsche Wohnen versucht mit einer Klage vor dem Landesverfassungsgericht den Berliner Mietspiegel zu kippen. Es seien mehrere "Verfahren anhängig, die den Mietspiegel betreffen", bestätigte Simone Köhler, Sprecherin des Verfassungsgerichts, am Mittwoch rbb|24.



Köhler sprach von einer Zahl "im einstelligen Bereich", darunter auch der Gehag, einer Gesellschaft der Deutsche Wohnen. "Es geht darum, dass die Gehag Mieterhöhungen durchsetzen will", so die Sprecherin. Details zu Beteiligten und zum zeitlichen Verlauf der Verfahren nannte Köhler nicht.

"Nicht nach wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt"

Zuvor hatten "Berliner Morgenpost" und "Tagesspiegel" berichtet, dass die Deutsche Wohnen eine Verfassungsbeschwerde eingereicht habe. Nach ihren Berichten bezieht sich die Beschwerde der Deutsche Wohnen auf einen Rechtsstreit um Mieten in der Wilmersdorfer Künstlerkolonie an der Rauenthaler Straße. Hier habe das Landgericht Berlin im vergangenen Jahr Mieterhöhungen mit Verweis auf den Mietspiegel untersagt. Die Deutsche Wohnen hatte die Erhöhungen hingegen mit eigenen Vergleichsmieten im selben Gebäudekomplex begründet.



Nun will die Deutsche Wohnen, die in Berlin nach eigenen Angaben über 100.000 Wohneinheiten verwaltet, offenbar erreichen, dass der Mietspiegel als juristisch verbindliche Vorgabe für Mieten gekippt wird. Der Berliner Mietspiegel sei "nicht nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt", kritisiert das Unternehmen laut "Tagesspiegel" in seiner Verfassungsbeschwerde. Die Deutsche Wohnen steht schon seit längerem in der Kritik. Dem privaten Unternehmen wird unter anderem vorgeworfen, den Mietspiegel zu missachten. Der Berliner Mieterverein wirft dem Immobilienriesen zudem vor, die Instandhaltung von Wohnungen so lange zu vernachlässigen, bis für die Mieter kostspielige Modernisierungen fällig würden. Vertreter des Unternehmens wurden deshalb bereits zu einer Anhörung ins Abgeordnetenhaus geladen.

"Angriff auf das Mietrecht"

Sollte das Verfassungsgericht nun der Argumentation folgen und den Mietspiegel infrage stellen, könnte die Deutsche Wohnen Mieterhöhungen künftig einfacher durchsetzen. Das allerdings, so warnt der Chef des Berliner Mietervereins, Reiner Wild, würde das soziale Mietrecht in seinem Fundament zerstören. "Vermieter wollen die Marktmiete durchsetzen", konstatierte Wild am Mittwoch im rbb. "Sie wollen, dass das, was im Moment bei Wiedervermietungen umgesetzt werden kann, auch ohne Berücksichtigung der Mietpreisbremse letztendlich auch in bestehenden Mietverhältnissen der Maßstab wird." Wild warnte: "Das wäre in der Tat ein Angriff auf das Mietrecht."

Reiner Braun, Volkswirt und Vorstandsmitglied beim unabhängigen Forschungsinstitut empirica, erläuterte allerdings im rbb-Inforadio, der Berliner Mietspiegel sei in der Tat angreifbar. "Grundsätzlich hinken alle Mietspiegel, nicht nur in Berlin (...), der Marktentwicklung hinterher", so Braun. "Das liegt daran, dass im Mietspiegel immer Neuvertragsmieten (...) einfließen, aber auch Erhöhungen von Bestandsmieten - und letztere sind natürlich immer viel niedriger."



Beim Berliner Mietspiegel gebe es aber auch methodische Probleme, sagte Braun. So seien beispielsweise für Wohnungen in sogenannten mittleren Wohnlagen teils höhere Mietsummen ausgewiesen als für Wohnungen in guten Wohnlagen. Insofern sei schon strittig, ob der Mietspiegel wissenschaftlichen Standards entspreche. Anderserseits hätten in Berlin auch Mieterbund und Vermieterverbände dem Mietspiegel zugestimmt. "So lange wird ein Gericht in der Regel immer sagen: Man muss den anwenden."



Hintergrund: Mietspiegel Der Berliner Mietspiegel wird alle zwei Jahre vom Senat herausgegeben und liefert eine Übersicht über ortsübliche Vergleichsmieten in Berlin - interessant für Mieter wie Vermieter. Mieter können hier schauen, ob ihre Miete angemessen ist - bei Neuvermietungen zum Beispiel darf der Satz maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Vermieter wiederum wissen, was sie nehmen dürfen. Insgesamt steigt die Durchschnittsmiete seit Jahren: Aktuell beträgt die Nettokaltmiete in Berlin im Schnitt 6,39 Euro pro Quadratmeter.