Bild: dpa

DHL testet neue Paket-Zustellorte in Berlin - Viele Berliner können Pakete aus dem Hausflur verschicken

27.11.17 | 06:36 Uhr

Ärger über den Paketboten, Schlange stehen in der Postfiliale? Das könnte für ein paar Tausend Berliner der Vergangenheit angehören, dank eigener Paketkästen im Hausflur. Während die DHL alternative Zustellorte testet, hat die Konkurrenz ganz eigene Pläne. Von Sarah Mühlberger



Bald geht sie wieder los, die Zeit, in der sich Berliner mit Schilderungen der Schlangen und Wartezeiten in der Postfiliale ihres Bezirks gegenseitig übertrumpfen und trösten. Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Degewo hat sich für den Start ihrer Kooperation mit der DHL insofern einen guten Zeitpunkt ausgesucht: Seit Mittwoch müssen die Mieter von rund 1.500 Wohnungen nicht mehr das Haus verlassen, um Pakete abzuholen: Ihre persönliche Postfiliale steht im Hausflur - und hat 24 Stunden lang geöffnet. Die Degewo hat dafür Paketkästen der DHL aufgestellt, zunächst in ihren Wohnanlagen in Schöneberg und Gropiusstadt, bis zum Jahresende sollen auch Mieter in Köpenick den kostenfreien Service nutzen können. Weitere Standorte würden geprüft, so eine Sprecherin zu rbb|24. Die Mieter können an den rund ein Meter breiten und zwei Meter hohen Anlagen nicht nur Pakete empfangen, sondern auch selbst verschicken, ähnlich wie an den Packstationen. Laut Degewo haben 90 Prozent aller Pakete eine für die Box passende Größe.

Auch Vonovia-Mieter haben eigene Anlagen im Hausflur stehen

Auch das Wohnungsunternehmen Vonovia bietet immer mehr Mietern hauseigene DHL-Paket-Stationen. Nach einer Testphase im Sommer vergangenen Jahres hat Vonovia inzwischen 300 Paketboxen in Berliner Mietshäusern aufgestellt, entweder im Hausflur oder vor dem Gebäude. Das Prozedere sei seit der Testphase noch komfortabler geworden, erläutert eine Sprecherin: "Der Paketzusteller versucht das Paket zunächst an der Haustür zuzustellen. Ist dies nicht möglich, deponiert er das Paket in einer der Boxen. Es wird ein Zugangscode ausgelöst, der für den Kunden im Briefkasten deponiert wird." Auf diese Weise lasse sich Box schnell und sicher öffnen, ohne extra Schlüssel oder Chip. Für die DHL sind neue Wege der Zustellung viel mehr als ein Serviceangebot: Mehr als vier Millionen Pakete transport die Post-Tochter deutschlandweit jeden Tag, in der Vorweihnachtszeit sind es fast doppelt so viele. Und dank des weiter wachsenden Onlinehandels werden es jedes Jahr mehr. Die Straßen sind verstopft, die Fahrer überlastet, die Empfänger der Pakete häufig nicht zu Hause. Wenn die Pakete an der Haustür nicht zugestellt werden können, bedeutet das einen Extraweg und zusätzliche Zeit - beides ist teuer. In mehreren deutschen Städten, auch in Berlin, kooperiert DHL mit Autoherstellern, um Pakete auch in den Kofferraum ihrer Kunden legen zu können. In der Hauptstadt gibt es dazu seit diesem Jahr eine Testreihe mit 100 Smart-Fahrern und 50 VW-Fahrern. Der Kofferraum ist dabei eine Art mobile Lieferadresse, die der Zusteller über GPS finden und mithilfe einer TAN öffnen kann.



Sendehinweis Colourbox rbb Fernsehen | 27.11.2017 | 20.15 Uhr - SUPER.MARKT Frust und Ärger über unzureichende Qualität der Zustellung ist seit Wochen Thema in der Region. Wie zufrieden sind die Berliner und Brandenburger mit der Paketzustellung von DHL? Super.Markt fragt nach: in Berlin, Potsdam, Beeskow, Frankfurt, Fürstenwalde und Cottbus.

Neue Kooperationen in Sicht

Die Paketkästen von Degewo und Vonovia haben aus Mietersicht jedoch auch einen Nachteil: Hermes-, GLS- oder oder DPD-Boten können ihre Sendungen dort nicht hinterlegen. Diese drei Zusteller haben mit dem "Parcel-Lock-System" zwar 2015 eine gemeinsame Alternative entwickelt, die sich vor allem Eigenheimbesitzer auf eigene Kosten vors Haus stellen können. Dass jedoch in Berliner Mehrfamilienhäusern künftig zwei große Paketkästen stehen, ist wohl unwahrscheinlich. In der Region Köln/Bonn hat DHL im Herbst 1.000 Kunden testweise angeboten, die Pakete der Konkurrenz an das nächstgelegene DHL-Paketdepot liefern zu lassen - und von dort weiter zum Wunsch-Zustellort des Kunden. Auf diese Weise konnte ein Hermes-Päckchen schließlich doch in der DHL-Packstation landen. Sollte der Test erfolgreich sein, will die DHL laut einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" das Angebot auf ganz Deutschland ausweiten, dann allerdings als kostenpflichtiges Zusatzangebot.

Amazon will Privatleute ausliefern lassen

Jedes siebte Paket, das in Deutschland unterwegs ist, kommt vom Online-Versandhändler Amazon. Und der hat offenbar ganz eigene Pläne, was die Zukunft der Zustellung angeht. In Berlin sucht das Unternehmen gerade Privatleute, die mit ihrem eigenen Auto Amazon-Pakete ausliefern.



Und an immer mehr Shell-Tankstellen, in Supermärkten und sogar in Berliner Spätis stehen inzwischen die Amazon-Empfangsboxen. Um dort anzukommen, müssen die Pakete allerdings erst einmal die Logistikzentren verlassen - und dort hat Verdi gerade mit einer Streikwelle im Weihnachtsgeschäft gedroht.



Sendung: Supermarkt, 27.11.2017, 20.15 Uhr