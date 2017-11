Straßenbaustellen bereiten dem Einzelhandel in Berlin und Brandenburg große Probleme. Das sagte Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer beim Handelsverband Berlin-Brandenburg, am Dienstag im rbb. Aus beiden Ländern "erreichen uns regelmäßig Klagen", so Busch-Petersen. Oft sorgten Dauerbaustellen dafür, dass es bei den Einzelhändlern vor Ort "an die Substanz" gehe. Zahlen konnte Busch-Petersen allerdings nicht nennen.