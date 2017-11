Vor zwölf Jahren startete das Unternehmen Ice Guerilla in dem alten Kino in Beeskow in Brandenburg. Am Donnerstag hat der Gründer Ralf Schulze zusammen mit seiner Frau den Grundstein für eine neue Eisfabrik gelegt: Ab nächsten Juni soll in der neuen Halle in Beeskow produziert werden - zehnmal mehr Eis als bisher.

Das Konzept von Ice Guerilla ist einmalig in Europa: Jeder Kunde kann sich online sein Wunscheis zusammenstellen und nach Hause liefern lassen. Dadurch habe die Manufaktur auch die Möglichkeit, auf Lebensmittelunverträglichkeiten einzugehen, sagte Ralf Schulze dem rbb.

Mit dem neuen Produkltionsstandort will Ralf Schulze mittelfristig auch 25 neue Arbeitsplätze schaffen. Der Beeskower Bürgermeister Frank Steffen freut sich, dass auch der neue Bau der Ice Guerilla in Beeskow stehen wird: "Das war auch ein Stück weit Arbeit, dass wir es hier machen können, denn Beeskow liegt nicht so günstig wie andere Städte, es gab da auch Konkurrenz, aber am Ende ist es mit vereinten Kräften gelungen."