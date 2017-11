Auswirkungen in Deutschland unklar

Bei der Attacke seien nach bisherigen Erkenntnissen aber keine Kreditkarten-Daten oder Informationen zu Fahrten gestohlen worden, betonte die Firma. Statt Behörden oder Betroffene zu benachrichtigen, bezahlte Uber den Hackern 100.000 Dollar (aktuell rund 85.000 Euro), damit sie die gestohlenen Daten vernichten, berichteten der Finanzdienst Bloomberg und die "New York Times". Die New Yorker Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren zum Hacker-Angriff ein.

Es gehe um Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern von Kunden weltweit, erklärte Uber am späten Dienstag. Außerdem verschafften sich die Angreifer im Oktober 2016 auch Zugriff auf Daten von etwa sieben Millionen Uber-Fahrern.

Inwieweit Daten deutscher Kunden in falsche Hände gelangten, ist unklar. Uber vermittelt über eine App weltweit Taxi-Dienstleistungen. In der Bundesrepublik ist es Uber aber untersagt, Dienste mit Fahrern zu vermitteln, die keine Beförderungslizenz haben. Aktuell wird der Dienst Uber nur in Berlin und München als Dienst gemeinsam mit Taxi-Unternehmen angeboten.

Ubers Service, bei dem er Mietwagen mit Fahrer an Kunden vermittelt unterliegt ebenfalls Beschränkungen. Zum Schutz von Taxis dürfen die Mietwagen Aufträge nur in der Zentrale oder auf dem Weg dorthin entgegennehmen und nicht an Straßen oder Plätzen Fahrgäste aufnehmen.