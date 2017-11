Video: Brandenburg aktuell | 31.10.2017 | Rico Herkner

Fahrplanwechsel im Dezember - Cottbuser Bahnfahrer sind künftig schlechter angeschlossen

01.11.17 | 11:57 Uhr

In knapp vier Stunden von Berlin nach München: Anfang Dezember startet die Bahn ihr neues Hochgeschwindigkeitsangebot – ohne Halt in Brandenburg. Was bringt der Fahrplanwechsel dem Bundesland? Von Rico Herkner

Schöne neue Bahnwelt: Mit bis zu 300 km/h rasen die ICE-Züge ab dem Fahrplanwechsel im Dezember zwischen Berlin und München. Zehn Milliarden Euro kostete das Projekt. Doch der Fahrzeitgewinn wird teils durch miserable Umsteigemöglichkeiten verschenkt. So müssen Süd-Brandenburger in Leipzig umsteigen und dort knapp eine Stunde auf ihren neuen Super-ICE warten. "Für die Lausitz heißt das: Für zehn Milliarden schöner warten", sagt Jens Wieseke vom Fahrgastverband IGEB. "Das ist kein wirklicher Erfolg. Wunderschöne Strecke nach München. Aber die Cottbuser sind Neese."(*) Für alle anderen Brandenburger jedoch wird es besser. Sie steigen künftig in Berlin in den neuen ICE Richtung Bayern. Ohne viel Warterei. Die Hochgeschwindigkeitsverbindung nach München bringt für Potsdamer und Frankfurter im Schnitt 100 Minuten Reisezeitersparnis, Menschen aus Brandenburg / Havel sparen 90 Minuten. Ebenso die Cottbuser - trotz der langen Umsteigezeiten in Leipzig.

Hintergrund 27 Tunnel, 37 Brücken - Das ist die Turbo-Strecke von Berlin nach München Zehn Milliarden Euro hat sie gekostet, zehn Jahre lang wurde gebaut: Auf der Turbo-ICE-Strecke geht es ab Dezember in vier Stunden von Berlin nach München. Jetzt steht auch fest, was der Spaß auf dem "Jahrhundertprojekt" der Deutschen Bahn kostet. Von Andrea Marshall

Cottbuser müssen warten und umsteigen

Aber insgesamt verschlechtern sich die Fernverbindungen ab Cottbus. Die Reisezeiten nach Stuttgart beispielsweise werden länger, und sie müssen sich auf häufigeres Umsteigen und lange Wartezeiten einstellen, wenn es nach München geht. Das Problem: Viele regionale Zuglinien laufen auf Cottbus zu. Erst wenn sie den Bahnhof erreicht haben, startet die Verbindung nach Leipzig. Doch ehe der Zug am Ziel ist, fährt der ICE in Leipzig bereits ab. Knapp eine Stunde muss auf den nächsten gewartet werden. Der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) fordert deshalb ein umsteigefreies Fernzug-Angebot. "Die beste politische Forderung für uns wäre hier: früh ein Zug nach München, abends einer zurück", sagt er. "Ich glaube, das würde unseren Raum an München anbinden und damit an das transeuropäische Netz."

Von Berlin gehts künftig schnell gen Süden.

Bahn: ICE nach Cottbus rechnet sich nicht

Ein ICE von und nach Cottbus - das Land Brandenburg müsste diesen teilweise subventionieren. So sieht es Hans-Christoph Thiel von der BTU Cottbus-Senftenberg, einer der in Deutschland führenden Bahnexperten. "Das ist jederzeit möglich – und ich denke, das Land wird das bestimmt auch machen - wenn der verkehrliche Effekt genau das ist, was der Fahrgast möchte: eine umsteigefreie Verbindung von Südbrandenburg in die Mitte Deutschlands oder in andere Regionen Deutschlands zu haben." Ein ICE nach Cottbus rechne sich nicht, argumentiert die Bahn. Das Land Brandenburg sei am Zug, für bessere Verbindungen zu sorgen. Doch Brandenburg verweist auf die Mitverantwortung von Sachsen, wenn es um ICE-Anschlüsse ab Leipzig geht. Sachsen wiederum fühlt sich nicht zuständig. Für Fahrgastvertreter ist das die organisierte Verantwortungslosigkeit."Eine Stadt wie Cottbus braucht nicht nur Tagesrandverbindungen, sondern eine stabile Verbindung zum Fernnetz", sagt Jens Wieseke. "Das heißt: mindestens ein IC - besser noch ein ICE - muss nach Cottbus fahren. Das halten wir auch für möglich." Reisen ab Cottbus in Richtung Süddeutschland heißt künftig Nerven behalten beim Umsteigen. Denn von der besten Anschlussverbindung sieht man vorerst nur den Zugschluss.

(*) Neese sein: Berlinerisch für leer ausgehen