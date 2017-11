Im Berufsleben gibt es nach wie vor Männerdomänen, in die Frauen kaum reinkommen. In Handwerksberufen sind sie die Ausnahme. Melanie Horgas hat sich trotzdem reingekämpft, einen Fliesenleger-Meistertitel gemacht und eine Firma gegründet. Von Annette Miersch

Eine alte Villa in Zehlendorf bekommt drei neue Bäder. Für Trockenbau, Estrich und Fliesen ist die Fliesenlegermeisterin Melanie Horgas verantwortlich. Sie war die erste Frau, die sich in Berlin den Meistertitel in diesem Handwerk erkämpfte. Inzwischen hat sie eine Firma aufgebaut. Gegen die vor allem männliche Konkurrenz könne sie gut bestehen, sagt Melanie Horgas: "Dieses Frauen-Männer-Ding merke ich heutzutage gar nicht mehr". Sie fühle sich akzeptiert als Chefin. Es spiele keine Rolle, welches Geschlecht sie habe. Wichtig sei nur, dass sie die Firma gut führe.

Heute, nach 23 Jahren im Beruf, ist sich die Berlinerin ihrer Sache sicher. Doch das war nicht immer so. Ihre Lehre war die Hölle, wie sie sagt. Diskriminierung und Sexismus am Arbeitsplatz seien die Regel gewesen: Am Anfang seien sie noch mehrere Frauen gewesen, die die Ausbildung begonnen hätten, aber sie hätten aufgegeben, "weil es so schrecklich war", sagt die heute 38-jährige Melanie Horgas.