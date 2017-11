Der Berliner Kochboxen-Anbieter Hellofresh hat im zweiten Anlauf einen guten Start an der Frankfurter Börse hingelegt. Die Tochterfirma der Gründerschmiede Rocket Internet notierte am Donnerstagvormittag zu einem Kurs von 10,50 Euro und damit rund zwei Prozent über dem Ausgabepreis von 10,25 Euro. Die Einnahmen von rund 300 Millionen Euro sollen nach eigenen Angaben vor allem dem Wachstum des Unternehmens zugute kommen.

Laut dem Blog gruenderszene.de, das den jüngsten Geschäftsbericht ausgewertet hat, fließen aber alleine 28 Millionen Euro zurück an Rocket Internet, damit soll ein Gesellschafterdarlehen getilgt werden. Auch die drei Gründer sollen vom Börsengang nicht unerheblich profitieren: Mehrere Millionen Euro fließen in ihre Anteile am Unternehmen, wie es aus dem Unternehmensumfeld heißt.