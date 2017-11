Bis zu acht Meter hohe Müllberge, hunderte Tonnen Abfall an Waldwegen oder auf verlassenen Industriebrachen: Immer wieder tauchen illegale Mülldeponien in Polen auf. Doch so einen spektakulären Fund wie in der Gemeinde Czerniejewo nahe Poznan (Posen) gab es schon lange nicht mehr, sagt Eliza Tradowska, Leiterin des Umweltreferats der Gemeinde. "Auf frischer Tat haben wir LKW-Fahrer erwischt, die dabei waren, Müll illegal zu entsorgen. Die von der Polizei sichergestellten Dokumente belegen eindeutig die Herkunft aus Deutschland."



Alte Autoreifen, Autositze, Fahrzeugteile, Matratzen, Plastik – das ist nur ein Teil dessen, was in mehreren Transporten aus Deutschland auf das alte Bahnhofsgelände bei Czerniejewo geschafft und illegal entsorgt wurde. Nun ermittelt die polnische Staatsanwaltschaft und kündigte dem rbb an, sich demnächst an die deutschen Behörden zu wenden.