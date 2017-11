In Ostdeutschland arbeiten mehr Frauen in Chefposten

In Berlin und Brandenburg arbeiten - wie im gesamten Osten Deutschlands - mehr Frauen in Führungspositionen als im nationalen Durchschnitt. Dabei steht Berlin mit 36,2 Prozent an zweiter Stelle, Brandenburg mit 34,4 Prozent an fünfter Stelle, wie die "Leipziger Volkszeitung" (Montag) berichtet.

Am höchsten sei der Anteil von Frauen in Führungspositionen mit 37,3 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern. Überdurchschnittlich sei er auch in Sachsen-Anhalt (35,6), Sachsen (34,5 Prozent) und Thüringen (32,4). Bundesweit ist der Zeitung zufolge nur knapp ein Viertel der Chefposten mit Frauen besetzt.