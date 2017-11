Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg hat wenige Tage nach dem Ende des Flugbetriebs der bankrotten Fluggesellschaft Air Berlin am Mittwoch offiziell das Insolvenzverfahren eröffnet. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde bei dem Verfahren über das Vermögen aller Gesellschaften von Air Berlin Eigenverwaltung angeordnet.

Letzte Maschine in Berlin gelandet

Ein kleines Team wird die Insolvenz abwickeln, was mehrere Jahre dauern kann.

Formal handelt es sich um drei Insolvenzverfahren - für die Aktiengesellschaft Air Berlin PLC, für die Air Berlin PLC Co. Luftverkehrs KG und für die Air Berlin Technik GmbH.

Seit dem Insolvenzantrag am 15. August liefen vorläufige Insolvenzverfahren. Mit Eröffnung des regulären Verfahrens können nun die Gläubiger ihre Forderungen geltend machen. Dazu zählen Kunden, die nun Geld zurückfordern können. Wer einen Air-Berlin-Flug gebucht und bezahlt hatte, kann sich in eine sogenannte Insolvenztabelle eintragen. Ob man sein Geld allerdings zurückbekommt, ist unklar.



Den Flugbetrieb hatte Air Berlin bereits am Freitag vergangener Woche eingestellt. Ein Großteil des Unternehmens soll an die Lufthansa gehen. Die britische Fluggesellschaft Easyjet will ebenfalls Teile von Air Berlin übernehmen. Der Logistikdienstleister Zeitfracht und das Wartungsunternehmen Nayak erhielten den Zuschlag für die Techniksparte der Airline.