Der Spreewald soll binnen zwei Jahren schnellere Internetverbindungen bekommen. In einem europaweiten Vergabeverfahren setzte sich die Telekom durch, um in einem ersten Schritt 42 Multifunktionsgehäuse mit moderner Technik auszustatten, wie das Wirtschaftsministerium am Montag mitteilte. Multifunktionsgehäuse funktionieren ähnlich wie die alten Kabelverzweiger, jedoch mit Glasfasertechnologie.



Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) führte bei einem Besuch in Spreewaldheide symbolisch mehrere Glasfaserkabel zusammen. Das Land fördert den Ausbau mit 8,3 Millionen Euro.

Insgesamt soll der Ausbau bis Herbst 2019 fertig sein. Dann können knapp 12.000 Haushalte im Spreewald mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde Daten empfangen. Landesweit sollen in den nächsten Jahren 450 Millionen Euro in den Breitbandausbau fließen.