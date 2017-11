Interview | Erfahrungen einer Zeitarbeiterin - "Ich will einfach nur arbeiten – ohne Leerlauf"

21.11.17 | 08:02 Uhr

Anja Schulze ist seit drei Jahren bei Zeitarbeitsfirmen in Berlin beschäftigt. Sie verdient weniger als Festangestellte, hat weniger Sicherheit und befindet sich mit einer Firma im Rechtsstreit. Warum sie das Arbeitsmodell trotzdem gut findet, erklärt sie im Interview.

Knapp 40.000 Menschen in Berlin sind Zeit- bzw. Leiharbeiter (die Begriffe werden synonym verwendet). Formal angestellt bei einer Zeitarbeitsfirma, werden sie zeitweise an andere Unternehmen "verliehen". Dort unterstützen sie das Stammpersonal in Stoßzeiten, übernehmen Krankheitsvertretungen oder befristete Projekte. Die Bezahlung der Leiharbeiter ist oft geringer als die des Stammpersonals (siehe Infobox unten). Anja Schulze (50, Name geändert) ist eine dieser Beschäftigten in Zeitarbeit. Zu DDR-Zeiten wurde sie als "Facharbeiter für Schreibtechnik" ausgebildet. Rund 20 Jahre lang hat die Berlinerin Büroarbeiten in der Finanzbranche ausgeführt. Seit drei Jahren wird sie nun über Zeitarbeitsfirmen für ähnliche Tätigkeiten eingesetzt.

rbb|24: Frau Schulze, wir telefonieren nach Feierabend. Wo haben Sie heute gearbeitet, und welche Aufgaben hatten Sie?

Ich habe heute Bewerber angerufen und sie zu Bewerbungsgesprächen eingeladen. Ich arbeite in der Rekrutierung und im Bewerbungsmanagement eines großen deutschen Unternehmens. Dort muss ich Termine mit Fachbereichen, Betriebsräten und allen, die bei einem solchen Gespräch dabei sein müssen, organisieren. Da gibt es Programme und Email-Kalender, in die man die Termine einträgt und an alle weiterleitet, damit sie informiert sind. Wir sind ungefähr 50 Leute im Großraum. Ich würde sagen, etwa die Hälfte sind Zeitarbeiter und die andere Hälfte Festangestellte. Aber genau weiß ich das nicht. Welche Zeitarbeitsfirma hat Sie dorthin entliehen? Das Unternehmen hat eine eigene interne Zeitarbeitsfirma. Dort bin ich seit gut einem Monat angestellt. Ich habe einen befristeten Vertrag für ein Jahr und sechs Monate Probezeit.

Hintergrund Datenauswertung Berlin und Brandenburg - So ist derzeit die Lage in der Zeitarbeitsbranche Berlin und Brandenburg melden einen Beschäftigungsboom. Damit steigt auch die Zahl der Zeitarbeiter. Mehr "Entliehene" werden in der Lagerwirtschaft eingesetzt, aber auch in der Pflege und bei der Kinderbetreuung. Manche wählen das Arbeitsmodell bewusst. Von Andrea Marshall und Götz Gringmuth-Dallmer

Welche Branchen haben Sie noch in der Zeitarbeit kennengelernt?

Vorher war ich von einer kleinen Zeitarbeitsfirma an eine kleine Elektrofirma vermittelt worden, ein Zehn-Mann-Betrieb. Da ging es darum, Termine von den Handwerkern mit den Kunden zu vereinbaren, auch mit Schulen, wenn wir für das Bezirksamt gearbeitet haben, oder mit Mietern, wenn wir für Hausverwaltungen gearbeitet haben. Ich habe Rechnungen geschrieben, die Ablage gemacht, Emails und Briefe verschickt - normale Bürotätigkeiten. Da war ich zwei Jahre. Kurzzeitig war ich auch mal Urlaubsvertretung in einer Immobilienfirma. Sie hätten doch sicherlich mehr verdient, wenn Sie bei der Elektrofirma nicht als Zeitarbeiterin eingesetzt, sondern zwei Jahre lang festangestellt gewesen wären? Natürlich. Wenn ich direkt dort angestellt gewesen wäre, hätte ich mehr verdient. Viel mehr? Naja, es ist einfach ein anderer Stundenlohn. Der wird dann geteilt. Die Zeitarbeitsfirma bekommt einen bestimmten Prozentsatz für die Vermittlung. Die genauen Sätze kenne ich nicht. Nicht das Doppelte, aber die Hälfte mehr wäre es schon gewesen. Warum haben Sie nicht versucht, dort festangestellt zu werden? Das wäre zu Anfang möglich gewesen. Aber dann hat es sich doch nicht ergeben. Als ich dann etwas Neues bekam, bin ich weggegangen.

Hintergrund Arbeitslosenquote sinkt weiter - Mehr Job-Sucher finden Arbeit in Berlin und Brandenburg Wer in Berlin und Brandenburg eine Arbeitsstelle sucht, hat immer bessere Chancen, eine zu finden. In beiden Ländern sank die Arbeitslosigkeit im Oktober erneut leicht - und im Vergleich zum Vorjahr sogar ziemlich beachtlich.



Haben Sie Konflikte zwischen Festangestellten und Zeitarbeitern erlebt? Sind Zeitarbeiter, die ja unter schlechteren Bedingungen arbeiten, "Kollegen zweiter Klasse"? Nee. Das habe ich nie erlebt. Damals nicht und auch nicht jetzt. Es gab und gibt keinen Unterschied zwischen den Kollegen. Es gibt keine Benachteiligung. Aber ich glaube, das liegt auch an den Menschen, die man trifft. Wie sie zusammen arbeiten, wie sie sind. Und warum bleiben Sie bei der Zeitarbeit? Sie bekommen weniger Geld… Ich kam zur Zeitarbeit, weil ich einfach arbeiten wollte, und hier hatte ich sofort die Möglichkeit dazu. Beim Arbeitsamt hat man nicht wirklich die Chance, eine Arbeit zu bekommen. Wenn man sich nicht selbst bemüht, findet man nichts. Mit der Zeitarbeit kann man dagegen verschiedene Firmen kennenlernen. Und wenn man nicht vermittelt wird, sitzt man nicht rum, sondern sie versuchen, einen wieder unterzubringen. Die Branche lebt ja davon, jemanden zu vermitteln, sie bekommen Provision. Das hat den Vorteil, dass man immer wieder neu mit Arbeitsstellen bedient wird. So haben beide Seite etwas voneinander - die Zeitarbeit von dem Arbeitnehmer und der Arbeitnehmer von der Zeitarbeit. Aber es ist schon mein Ziel, irgendwo fest angestellt zu werden. Zeitarbeit kann ja ein Sprungbrett sein. Man hat einen befristeten Vertrag für ein Jahr, dann besteht die Möglichkeit, dass man von der Abteilung, in der man gerade beschäftigt ist, übernommen wird. Das wäre natürlich der Optimalfall. Und man kann sich ja auch selbst weiterbewerben.

Mit dem Sprungbrett in einen unbefristeten Job ist es aber nicht ganz so weit her wie viele hoffen – in einer Befragung haben 2016 knapp 44 Prozent der Fachkräfte in Zeitarbeit gesagt, dass ihnen eine Festanstellung angeboten worden sei, also nicht einmal jeder Zweite. Auch haben Zeitarbeiter ein höheres Risiko, arbeitslos zu werden. In der Politik sprechen deshalb manche sogar von moderner Sklaverei. Aber Sie würden das nicht unterschreiben…? Nee. Den Eindruck habe ich nicht. Ich denke, das liegt an einem selbst, also ob man gut arbeitet. Dann hat man immer die Chance übernommen zu werden. Das kann überall passieren. Ich kann mich ja außerdem auch jederzeit woanders bewerben und dann von der Zeitarbeit weggehen. Ich habe gute Erfahrungen mit Zeitarbeit gemacht. Sie hat mir einfach weitergeholfen. Das Gute ist auch, dass man nicht zum Arbeitsamt muss, wenn man mal nicht vermittelt wird. Wenn man zwei, drei Wochen nicht vermittelt wird, bekommt man trotzdem den Lohn weiter. Es gibt ein Arbeitszeitkonto, auf dem man die Plus-Stunden aus Mehrarbeit parkt. Die nutzt man, falls man wirklich mal nicht vermittelt wird.

Haben Sie einen solchen Leerlauf schon einmal erlebt?

Bei der anderen Zeitarbeitsfirma war ich einmal drei Monate zu Hause, weil es einfach keine Stelle gab. Da wurde ich trotzdem weiter bezahlt. Vom Arbeitsamt hätte ich viel weniger bekommen. Allerdings habe ich dann nicht so gute Erfahrungen gemacht. Denn als man mir wieder Arbeit vermittelte, haben sie mir die Stunden, die ich zu Hause war, vom Gehalt abgezogen. War es nicht im Vertrag geregelt, wer für die Zeit der Nicht-Vermittlung aufkommt? Nein, für einen solchen Fall war nichts vereinbart, weder im Arbeitsvertrag noch im Tarifvertrag. Jetzt läuft zwischen uns ein Rechtsstreit, weil ich mir sage, das ist nicht zulässig. Das ist das Risiko der Zeitarbeitsfirma: Wenn sie sich nicht rechtzeitig genug darum kümmern, mich zu vermitteln, dann bleiben sie halt auf den Kosten sitzen. Dann dürfen sie nicht mich dafür bestrafen. Die Firma war auch so klein – es gab nur vier oder fünf Angestellte, die 50 Arbeitnehmer vermittelt haben -, dass keine Gewerkschaft zuständig war. Jetzt ist es mein gutes Recht, das Geld zurückzufordern, dazu gibt es Vergleichsurteile. Trotz dieser Erfahrung sind Sie weiterhin gern als Zeitarbeiterin dabei? Ich bin generell ein positiv denkender Mensch. Für mich steht im Vordergrund, dass ich einfach arbeiten gehen kann. Klar ist es schöner, mehr Geld zu verdienen. Aber das nehme ich in Kauf. Auf Leerlauf bin ich überhaupt nicht scharf.

Das Gespräch führte Andrea Marshall, rbb|24

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz Neue Regeln zur Dauer und zu Lohnunterschieden Seit dem 1. April gilt ein neues Gesetz für Leiharbeiter: Sie dürfen im Normalfall nur noch 18 Monate am Stück in einem Entleihbetrieb bleiben. Danach muss eine dreimonatige Unterbrechung erfolgen. Allerdings gibt es Ausnahmen von dieser Regel.



Im Schnitt verdienen Leiharbeiter 1.300 Euro weniger als andere Vollzeitbeschäftigte, geht aus einer Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion von 2016 hervor - eine Lohnlücke von 42 Prozent. Allerdings: Die Qualifikation von Zeitarbeitern liegt häufig auch unter der der anderen Angestellten, und die Tätigkeiten unterscheiden sich (mehr Helfertätigkeiten).



Seit dem 1. April gilt deshalb: Geringere Entlohnung nach den Tarifen der Zeitarbeitsbranche ist nur noch in den ersten neun Monaten der Arbeitnehmerüberlassung möglich. Nach neun Monaten müssen Zeitarbeiter dasselbe bekommen wie die Stammbelegschaft ("Equal Pay"). Viele bleiben aber gar nicht so lange.