Die Zeit der Immobilienschnäppchen ist vorbei: Die Kaufpreise für Wohnungen in Berlin sind in fünf Jahren um satte 55 Prozent gestiegen. Trotzdem ist die Hauptstadt ungebrochen beliebtestes Ziel für Investoren aus der Immobilienbranche - europaweit.

Investoren der Immobilienbranche setzten weiter auf Berlin: 818 Vertreter der Immobilienbranche in Europa haben zum vierten Mal in Folge die Hauptstadt als beliebtestes europäisches Investitionsziel genannt. Das zeigen die Ergebnisse der Studie "Emerging Trends in Real Estate der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PWC) und dem Urban Land Institute, die zum Wochenbeginn in Frankfurt am Main vorgestellt wurden.

Obwohl die Kaufpreise von Wohnungen im Zeitraum Ende 2011 bis 2016 um 55 Prozent gestiegen sind und es so gut wie keine Schnäppchen mehr gibt, interessieren sich Investoren noch immer stark für die Hauptstadt.