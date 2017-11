Seit Freitagmorgen ist das neue iPhone X zu kaufen - und auch im Apple-Store am Berliner Kurfürstendamm. Das bisher teuerste Smartphone von Apple kostet in der 64-Gigabyte-Variante 1.149 Euro. Zum Erstverkaufstag hatte der Laden in Berlin schon ab 8 Uhr geöffnet, zwei Stunden früher als sonst.

Viele Fans sind ohnehin schon mehrere Tage vorher gekommen - aus Friedrichshain, Polen oder Russland. Sie wollten unbedingt die ersten sein, die das neue Gerät in den Händen halten können. Für diesen einen Moment haben sie vor dem Apple-Store am Kurfürstendamm campiert, im Nieselregen, mit Chips, Cola und Gitarre.