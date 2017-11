Die kanadische Firma Abcann wird vorerst kein Cannabis in der Lausitz anbauen. Das teilte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag dem rbb mit. Das Unternehmen habe keine entsprechende Anbaulizenz erhalten. Dem Bundesinstitut für Arzneimittel seien die Jahreshöchstmengen, die Abcann in der Lausitz anbauen wollte, zu gering gewesen.

In den nächsten Monaten sollen aber weitere Anbaulizenzen ausgeschrieben werden, um die sich Abcann erneut bewerben will. Solange hält man die Pläne aufrecht, in der Lausitz eine Hightech-Pflanzanlage für den medizinischen Cannabis-Bedarf zu errichten. Auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern sollen geschlossene Gebäude gebaut und darin Cannabis-Pflanzen gezogen werden. Die Anlage soll etwa 40 Millionen Euro kosten und 300 Arbeitsplätze schaffen. An welchem Ort Abcann den Anbau plant, darf das Unternehmen nach eigenen Angaben nicht sagen.

Das deutsche Tochterunternehmen Abcann Germany hat seinen Sitz in Schönefeld. Dort sind aktuell sechs Menschen beschäftigt.