Interview | visitBerlin-Chef Burkhard Kieker - "Dann landen sie eben in Lichterfelde-West, da ist es auch schön"

27.11.17 | 19:54 Uhr

VisitBerlin will eine andere Berlin-Touristen-Gruppe auftun: Sie fliegen ein, leisten sich ein gutes Hotel, Karten für die Oper und ein gutes Essen. Kurz: Menschen, die Geld in die Stadt spülen. Vor allem aber will Tourismuschef Burkhard Kieker sie in die Vororte schicken.

rbb: Herr Kieker, das Hauptimage Berlins bei Menschen, die hierher kommen, lässt sich in einem Wort zusammenfassen: Freiheit. Ist das ein gutes Image? Burkhard Kieker: Das ist ein wunderbares Image, und das wollen wir auf keinen Fall ändern, sondern bewahren. Das heißt: Freiheit im politischen Sinne, damals erkämpft mit dem Fall der Mauer, aber auch die Freiheit, hier neue Lebensstile auszuprobieren. Und das gibt es nicht so oft auf Welt.

Ein Souvenirshop neben dem anderen, eine Kneipe neben der anderen – da ist schnell die Authentizität der Stadt, also das, was die Leue suchen, dahin.

Aber überspitzen es die Touristen nicht auch mit der Freiheit, etwa, wenn sie in die Vorgärten pinkeln? Es gibt sicher einzelne, die sich solche Sachen erlauben. Und dagegen muss man auch mit aller Entschiedenheit vorgehen. Da gibt es ja in New York diese Broken-Windows-Theorie, nach der eben dort, wo bereits Dreck ist, auch Dreck hinfliegt und wo eine Scheibe kaputt ist, auch gleich die nächste kaputt geht. Ich glaube, von dieser Theorie können wir in Berlin eine Menge lernen. Auf der anderen Seite müssen wir in Berlin aber auch mit dem Umständen hier lernen zu leben. Und da ist es doch sehr positiv, dass wir innerhalb von zwei Jahrzehnten zu einer touristischen Supermacht geworden sind. Wir sind nach London und Paris die Nummer drei, was die Beliebtheit in Europa angeht. Die erste Begleiterscheinung dessen ist, dass das richtig Geld in die Stadt bringt. Und die zweite ist, dass davon sehr viele Menschen leben. Die dritte ist aber leider auch, dass einzelne Leute kommen, die sich nicht benehmen können.

Sicher ist es überall im Tourismus auf der ganzen Welt so, dass eben das, was man sucht, irgendwann verschwindet. Da ist etwa die Bergmannstraße – das ist jetzt schon ein bisschen Disney-Kiez. Sie wollen jetzt die Touristen besser verteilen in der Stadt? Das ist das vorrangige Ziel dessen, was wir jetzt gemeinsam mit dem Senat planen. Es geht darum, mehr Infrastruktur in der Stadt zu schaffen, also mehr Parkplätze für Fahrräder beispielsweise oder mehr Toiletten. Aber es geht auch darum, den Leuten, die zum wiederholten Male kommen - und das sind inzwischen fast 60 Prozent unserer Besucher - zu sagen: Wir zeigen Euch mal, was es noch alles zu entdecken gibt in Berlin.

Ich habe tatsächlich Leute aus Süddeutschland getroffen, die gesagt haben: Wir waren in Lichterfelde West. Mittlerweile gibt es Touristenbusse in Lichterfelde West. Ist das eine neue Entwicklung? Ja, das ist der neue Trend und wenn man da dann 'mal an sich selber denkt, dann fällt einem auf, dass man ungern in einem Bus sitzt mit 40 anderen Leuten: "Schauen Sie links! Schauen sie rechts!" – Das war einmal. Eigentlich sind wir doch alle Erkunder. Wir sind unterwegs, wir klettern, wir gehen auch gerne mal in den Hinterhof. Und wir wollen, wenn wir verreisen, den Menschen dort beim Leben zuschauen und das möglichst, ohne ihnen dabei auf die Nerven zu gehen. Das wichtigste Reisemotiv ist es, Erfahrungen zu sammeln, Atmosphäre zu schnuppern und das sollten wir den Menschen auch ermöglichen.

Die DNA der Stadt Berlin ist es: Wir sind die Gastgeber, wir sind das Schaufenster der Nation und diese Rolle müssen wir annehmen.

11,58 Milliarden Euro haben die Berlin-Touristen im vergangenen Jahr hier an Umsatz gebracht. Wie soll es bei so vielen gelingen, dass diese Touristen uns beim Leben zugucken? Unsere Marktforschung hat die Touristen gefragt: "Was ist denn ihre Hauptbeschäftigung in der Stadt, wenn sie hierher kommen?" Das erstaunliche war die Antwort: "Sich durch die Stadt treiben lassen." Wir müssen nun daran arbeiten herauszubekommen, wo sich die Leute hier treiben lassen. Dafür brauchen wir mehr Daten, um eben die Hauptströme der Touristen zu erkennen. Die Menschen sitzen etwa in Cafès, gehen durch die Kieze, und wenn sie im Prenzlauer Berg schon waren, dann landen sie eben auch in Lichterfelde West, denn da ist es auch schön. Oder sie schauen sich auch mal Zehlendorf an. Genau das ist es, was wir mit noch mehr Informationen für die Touristen erreichen möchten.

Müssen die Bezirke dabei mehr mitmachen oder sind die gut aufgestellt? Die Bezirksstruktur? Das ist sehr unterschiedlich. Die meisten, das heißt zehn von zwölf, möchten auch mehr Touristen und bedrängen uns, die Schilder in ihre Richtung umzudrehen. Einzig Friedrichshain, Kreuzberg und Mitte – und das kann man auch verstehen – sagen: "Eigentlich sind wir schon ganz zufrieden damit, wie es jetzt ist." Aber hier muss man den Bezirken auch sagen, sie sollten mehr von ihren eigenen Ordnungsmöglichkeiten Gebrauch machen, um eine Disneyfizierung, eine touristische Überformung zu verhindern. So sieht man etwa am Boxhagener Platz eine Kneipe nach der anderen, aber irgendjemand muss die ja einmal genehmigt haben – und das war der Bezirk. Und jetzt wundert man sich dort plötzlich.

Wir haben hier in Berlin nie um Partytourismus geworben, das hat sich von selber entwickelt.

Sie fürchten schon so ein bisschen das, was man beispielsweise in Barcelona sieht: Anwohner demonstrieren und sagen: Hier kann man gar nicht mehr leben. Gibt es diese Gefahr jetzt hier in Berlin auch schon? Ich glaube, dass wir versuchen – und wir tun das hoffentlich klug - darauf zu reagieren, was wir bereits in anderen Städten sehen. Wir tauschen uns da mit anderen Organisationen sehr eng aus. Barcelona, Amsterdam, selbst aus New York reisen regelmäßig Kollegen an, um zu gucken, wie es dann bei uns aussieht. Da kann man sehr schnell von den Fehlern der anderen lernen. Das geht am besten, indem man bei den Genehmigungen aufpasst: Ein Souvenirshop neben dem anderen, eine Kneipe neben der anderen – da ist schnell die Authentizität der Stadt, also das, was die Leue suchen, dahin.

Ein Aspekt dieses Erlebnisses “Berlin“ ist ja, dass jeder sein Berlin finden kann. Da ist die Clubszene, die tollen Museen, oder Feiern auf der Warschauer Brücke. Sie möchten nun ein bisschen mehr den Tourismus anlocken, der auch noch mehr Geld bringt? Genau so ist es.

Und wie soll das laufen? Das ist in erster Linie der Kongress- und Messetourist, aber auch der kulturinteressierte Genießer. Das sind inzwischen fast 50 Prozent der Berlin-Besucher, die man unter dieser Zielgruppe zusammenfassen kann: Die fliegen hier ein, wollen dafür aber nicht allzuviel bezahlen, leisten sich dann ein gutes Hotel, gehen in die Oper, gehen in ein Konzert, auch in ein Popkonzert oder ein klassisches Konzert und leisten sich anschließend ein gutes Essen. Damit haben sie dann die Möglichkeit zu sagen: Ich war in Berlin, ich habe gesehen, wie die Menschen da gerade drauf sind.

Sie möchten also jetzt die Touristenströme besser leiten. Aber kann man das überhaupt, oder macht der Tourist nicht ohnehin, was er will? Ja, die Leute machen das, was sie wollen. Wir sind aber in der Lage, den Kurs der Menschen schon ein wenig zu ändern, ähnlich wie das bei einem Supertanker ist. Da dauert es eine Weile, bis sich das Schiff bewegt, wenn man das Ruder hart backbord legt. Und das werden wir auch versuchen. Aber man muss auch sagen: Wir haben hier in Berlin nie um Partytourismus geworben, das hat sich von selber entwickelt. Unser Fokus liegt auf der Kultur, auf Wellness, auf Medizintourismus. Wir sind in China unterwegs. Wir sind am Golf unterwegs, um auch internationaler zu werden. Berlin ist sehr deutschgeprägt. 55 Prozent aller Besucher hier sind Deutsche. Also wollen wir versuchen, mehr Internationalität hierher zu bringen. Das sind die Hebel, an denen wir ziehen können.

335.000 Menschen in Berlin leben derzeit vom Tourismus – wie weit kann das noch nach oben gehen? Das ist von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich. Selbst Paris hat einen sehr engen Stadtkern. Amsterdam ist noch enger, die sind von einem starken Touristenandrang wesentlich mehr betroffen als wir. Wir müssen einfach darauf achten, dass dann, wenn sich Brennpunkte bilden, etwa die Admiralsbrücke oder der Boxhagener Kiez, dass man dann da Abhilfe schafft und vernünftig mit dem Bürger, mit den Bezirken zusammenarbeitet, damit dort auch die Zufriedenheit mit der Stadt bleibt oder wiederhergestellt wird. Die DNA der Stadt Berlin ist es: Wir sind die Gastgeber, wir sind das Schaufenster der Nation und diese Rolle müssen wir annehmen.

Das Interview führte Ingo Hoppe

Sendung: Radioberlin, 27.11.2017, 13 Uhr