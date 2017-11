Start am 27. November - Kirchen und Handel beginnen gemeinsam die Adventszeit

10.11.17 | 12:17

Die beiden großen Kirchen und der Handel starten in Berlin auch in diesem Jahr gemeinsam in die Adventszeit. Am Abend des 27. November werden der evangelische Bischof Markus Dröge und der Berliner Erzbischof Heiner Koch mit dem Präsidenten des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg (HBB), Björn Fromm, in der "Mall of Berlin" am Potsdamer Platz symbolisch die Weihnachtsbeleuchtung einschalten.

Auch Weihnachtsmärkte öffnen am 27. November

Am gleichen Tag öffnen die ersten Weihnachtsmärkte in der Bundeshauptstadt. Der Hauptgeschäftsführer des HBB, Nils Busch-Petersen, kündigte angesichts des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz im vergangenen Jahr flächendeckend erhöhte Sicherheitsvorkehrungen an. Vor allem auf den publikumsstarken Weihnachtsmärkten würden unter anderem Betonpoller zum Einsatz kommen. Dem Thema werde "erhöhte Bedeutung" beigemessen. Weitere Details zum Sicherheitskonzept wollte Busch-Petersen nicht nennen.

Breitscheidplatz bleibt am Jahrestag geschlossen