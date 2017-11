Die Personalvertretung Kabine - eine Art Betriebsrat für rund 3.000 Flugbegleiter - hatte in dem Eilantrag von Ende Oktober gefordert, dass Kündigungen untersagt werden müssten, weil es mit dem Arbeitgeber keine Verhandlungen über einen Sozialplan gegeben habe. Außerdem wollte sie Air Berlin untersagen, den Flugbetrieb einzustellen.

Die Personalvertretung verlangte zudem, dass ihr sämtliche Gebote im Bieterverfahren für Air Berlin vorgelegt würden. Zur Begründung hieß es, nur so könne sie in Verhandlungen über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan bestmögliche Ergebnisse erzielen.

Die Personalvertretung Kabine - eine Art Betriebsrat für rund 3.000 Flugbegleiter - hatte in dem Eilantrag von Ende Oktober gefordert, dass Kündigungen untersagt werden müssten, weil es mit dem Arbeitgeber keine Verhandlungen über einen Sozialplan gegeben habe. Außerdem wollte sie Air Berlin untersagen, den Flugbetrieb einzustellen.

Die Personalvertretung verlangte zudem, dass ihr sämtliche Gebote im Bieterverfahren für Air Berlin vorgelegt würden. Zur Begründung hieß es, nur so könne sie in Verhandlungen über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan bestmögliche Ergebnisse erzielen.



Das Gericht erklärte nun, eine Anordnung des weiteren Betriebs von Flugzeugen komme nicht in Betracht. Air Berlin ist insolvent, am Mittwoch wurde offiziell das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Flugbetrieb endete am vergangenen Freitag.

Air Berlin müsse der Personalvertretung auch vorerst keine Informationen etwa zu Kaufangeboten, Verträgen oder Start- und Landerechten offenlegen.

Die Fluggesellschaft habe zudem in der Anhörung erklärt, dass Kündigungen erst nach Abschluss der Verhandlungen zum Interessenausgleich ausgesprochen werden, beziehungsweise nach der gerichtlichen Genehmigung einer Betriebsänderung.

Die Anträge seien aus Verfahrensgründen und inhaltlichen Gründen zurückgewiesen worden, erklärte Gerichtssprecher Dreßler. Wegen einer speziellen Regelung im Insolvenzrecht bestehe in diesem Fall nach Ansicht des Gerichts keine Eilbedürftigkeit. Zudem biete der Tarifvertrag, auf den sich die Personalvertretung stütze, keine rechtliche Grundlage für die Ansprüche. Gegen den Beschluss kann der Antragsteller Beschwerde einlegen.