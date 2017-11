Rückruf für "Knusper Dinos": Weil sich Plastikteile in den panierten Hähnchenteilen befinden können, bittet der Hersteller Vossko, diese nicht zu verzehren. Die Ware wurde auch in Berlin und Brandenburg angeboten.



Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, ist nicht auszuschließen, dass sich in "Knusper Dinos" Kunststofffremdkörper befinden. Daher werde die Ware vorsorglich aus dem Verkehr gezogen.