Krankenhausversorgung in Brandenburg relativ günstig

Die durchschnittlichen Kosten der stationären Krankenhausversorgung sind in Brandenburg im vergangenen Jahr bundesweit am niedrigsten gewesen. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts vom Freitag betrugen sie je Fall 4.055 Euro. In Berlin waren die Kosten dagegen mit 4.839 Euro die vierthöchsten. Den Spitzenplatz nimmt Hamburg mit 5.232 Euro ein.