Die letzte Zutat für das Festessen, ein spontanes Gastgeschenk oder doch noch einen Weihnachtsbaum besorgen - obwohl der 24. Dezember in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, dürften manche Geschäfte in der Region öffnen. Einige verzichten aber bewusst darauf.

In diesem Jahr muss der Last-Minute-Einkauf in den meisten Fällen aber schon früher getätigt werden, denn Heiligabend fällt auf einen Sonntag. Und obwohl eine Sonderregelung erlaubt, dass Lebensmittelgeschäfte trotzdem geöffnet sein dürfen, entscheiden sich die Branchenriesen offenbar überwiegend gegen eine Ladenöffnung am 24. Dezember.

Wenn es um Ruhe- und Öffnungszeiten an Feiertagen geht, nimmt man es in Berlin eigentlich gewohnt gelassen: An Karfreitag wird die Nacht schon mal durchgetanzt, ganz zu schweigen von zahlreichen Spätis, die sonntags von der Tiefkühlpizza bis zum Päckchen Zigaretten mit allem aushelfen, wonach es gelüstet. Und auch an Heiligabend haben die Supermärkte für gewöhnlich zumindest noch ein paar Stunden offen.

Lebensmittelgeschäfte, Kioske und Weihnachtsbaumverkaufsstellen dürfen in Berlin und Brandenburg am 24. Dezember aufgrund einer Sonderregelung bis zum frühen Nachmittag geöffnet sein. Die meisten Supermärkte verzichten in diesem Jahr trotzdem auf eine Öffnung.

Doch die lockeren Bestimmungen bringen den Berlinern in diesem Jahr wenig – denn Aldi und Rewe kündigten bereits frühzeitig an, dass ihre Filialen in diesem Jahr komplett geschlossen bleiben. Der Discounter Lidl zog kurz darauf nach und teilte ebenfalls mit, seine Türen am 24. Dezember geschlossen zu halten. Als Begründung gaben alle an, ihren Mitarbeitern stressfreie Weihnachten ermöglichen zu wollen.

Nachdem die Gewerkschaft Verdi schon vor ein paar Tagen zum Einkaufsverzicht an Heiligabend aufgerufen hatte, appelierte am Donnerstag auch Berlins Arbeitssenatorin Elke Breitenbach an Lebensmittelhändler, in diesem Jahr am 24. Dezember nicht zu öffnen. "Ich wäre froh, wenn gerade Lebensmittelketten keinen Gebrauch von der Sonderregelung machen", so die Senatorin. Damit würden sie den Interessen ihrer Mitarbeiter folgen, begründete sie. Zudem könne man das auch als Kunde tun, indem man seine Einkäufe bis zu jenem Sonntag erledigt habe.

Anders sieht das der Handelsverband Deutschland, dem rund 400.000 selbstständige Unternehmen angehören. Der Verband spricht sich klar für eine Ladenöffnung am Sonntag-Heiligabend aus. Nils Busch-Petersen vom Handelsverband Berlin-Brandenburg sagte, andernfalls hätten die Supermärkte in diesem Jahr drei Tage in Folge geschlossen. Dann könnten Menschen, die gerne frische Lebensmittel verzehren, diese nicht noch vor den beiden Weihnachtsfeiertagen besorgen.

Ob es am Ende die Sorge um das drei Tage ältere Gemüse oder doch eher den möglicherweise geringeren Umsatz der Geschäfte ist, sei dahingestellt. Fest steht aber: Der deutschen Wirtschaft geht es so gut wie nie - der Einzelhandel wird den halben Geschäftstag weniger verkraften. Und wer trotzdem Heiligabend einkaufen will, kann das auch tun - obwohl es im Grundgesetz heißt, der Sonntag diene der "Arbeitsruhe" und der "seelischen Erhebung". Für viele Verkäufer naht die auch in diesem Jahr an Heiligabend erst ab 14 Uhr.