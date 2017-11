Vierter Anbieter - Mobike startet mit 700 Leihrädern in Berlin

21.11.17 | 17:50 Uhr

Innerhalb weniger Tage sind zwei asiatische Leihrad-Anbieter in Berlin ins Geschäft eingestiegen - am Dienstag Mobike. Der Senat will die Lage beobachten, denn es gibt weitere Unternehmen, die Interesse bekunden.

Ein weiterer Leihrad-Anbieter will den Berliner Markt erobern: Am Dienstag hat Mobike seinen Betrieb in Berlin als ersten Standort in Deutschland aufgenommen. 700 Fahrräder, die per App gebucht und im Stadtgebiet wieder abgestellt werden können, sollen in der Hauptstadt angeboten werden. "Wir wollen die maximale Anzahl an Fahrten pro Tag mit der minimalen Anzahl an Fahrrädern erreichen", sagte der für das Auslandsgeschäft zuständige Vizepräsident Chris Martin bei der Vorstellung der Räder in Berlin.

Mobike bereits in 200 Städten weltweit aktiv

Die Leihräder werden zunächst im Berliner Innenstadtbereich aufgestellt. Mobike, das im April 2016 als Start-up in Shanghai gegründet wurde, ist mittlerweile mit über sieben Millionen Fahrrädern in 200 Städten der weltweit größte Anbieter von Leihrädern mit App-System. Berlin ist der erste deutsche Standort.



Bereits länger aktiv sind in Berlin die Anbieter Nextbike, das als öffentliches Fahrradleihsystem den Zuschlag des Senats erhalten hatte und bis 2018 insgesamt 5.000 Räder bereitstellen will, sowie der private Anbieter Lidl-Bike, früher bekannt als "Call a Bike" von der Bahn, mit 3.500 Rädern.

Senat: drei weitere Anbieter haben Interesse

Die Senatsverwaltung für Verkehr teilte mit, man werde beobachten, ob durch die vielen Leihfahrräder Probleme entstünden. Erst am Wochenende startete Obike, ebenfalls aus Fernost in Berlin. Derzeit gäbe es drei weitere Anbieter, die Interesse an einer Expansion nach Berlin bekundet hätten, sagte ein Sprecher.

In diesem Gebiet bietet Mobike seine Leihräder an.

Räder von Mobike müssen nicht an einer Station abgeholt oder abgegeben werden. Es darf überall im Einzugsgebiet abgestellt werden. Über eine App werden die Räder gefunden und freigeschaltet. Jedes Fahrrad verfügt zudem über ein GPS-fähiges Schloss, das mit einem unternehmensinternen Netzwerk verbunden ist. Damit könne der Zustand und der Standort des Fahrrads jederzeit überwacht werden, hieß es.

Bedenken von Datenschützern, dass vor allem die Daten der Nutzer abgegriffen werden sollen, wies Mobike-Sprecher Juergen Parr auf Nachfrage von rbb|24 zurück. "Die Daten werden nicht kommerziell genutzt und weitergegeben", teilte Parr rbb|24 mit.



In einer Mitteilung von Mobike hieß es jedoch auch, die Nutzungsdaten könnten "mit Stadtplanern gemeinsam genutzt werden, um die Standortplanung für intelligente Radverkehrsinfrastruktur und die damit zusammenhängende Stadtplanung zu unterstützen."