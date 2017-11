Wo sollen neue Bahnhöfe gebaut werden? Wo braucht es zusätzliche Bahntrassen? Regierungsvertreter aus Berlin, Brandenburg und der der Bahn beraten erstmals gemeinsam, wo der Regionalverkehr am dringlichsten verbessert werden muss.

Der sogenannte Lenkungskreis zum Regionalbahnverkehr in Berlin und Brandenburg kommt am Mittwoch erstmals zusammen. Dem Gremium gehören Vertreter der Deutschen Bahn, der Senatsverkehrsverwaltung und des Brandenburger Infrastrukturministeriums an.