Prüfung des Lufthansa-Air-Berlin-Deals geht in heiße Phase

Die kartellrechtliche Prüfung großer Teile der Air-Berlin-Übernahme durch die Lufthansa steuert auf eine Vorentscheidung zu. Die Frist für die erste Prüfphase läuft bis zum 7. Dezember. "Die Untersuchung dauert an, und wir können ihr Ergebnis zu diesem Zeitpunkt nicht vorwegnehmen", sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel.

Unbestätigten Berichten zufolge könnte die Kommission sich vor allem an der Übernahme der Air Berlin-Tochter Niki durch die Lufthansa stoßen. Lufthansa und Niki äußerten sich nicht dazu. "Niki wartet die Entscheidung aus Brüssel ab", sagte ein Airline-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.