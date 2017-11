Lufthansa übernimmt Direktflüge von Berlin nach New York

Dieses Angebot wurde nur möglich, weil die Lufthansa große Teile der Air Berlin übernommen hat. Der Konzern möchte nun nach Frankfurt und München auch in der deutschen Hauptstadt Marktführer werden. Neben der Strecke nach New York hat der Vorstandschef Carsten Spohr angekündigt, möglicherweise eine zweite Langstrecke von Tegel aus anzubieten.

Die Lufthansa schließt eine der Lücken, die die insolvente Air Berlin hinterlässt. Erstmals seit 16 Jahren stationiert die größte deutsche Fluggesellschaft wieder Langstreckenflugzeuge in Tegel. Die Airbus A330 fliegt ab Mittwoch fünfmal pro Woche nach New York.

Das Flugprogramm von Air Berlin ersetzt die Lufthansa damit aber nur zum Teil. Die Pleite gegangene Fluggesellschaft war zuletzt von Berlin nicht nur nach New York geflogen, sondern auch nach Miami, Chicago, Los Angeles, San Francisco und Abu Dhabi.

Die Expansionspläne der Lufthansa bedeuten auch mehr Verkehr in Tegel: Die Airline setzt momentan zwischen Frankfurt und Berlin vorübergehend die weltweit zweitgrößte Passagiermaschine ein, eine Boeing 747. Im gesamten November sollen demnach mehr als 60 Jumbojets in Berlin landen, laut eines Sprechers von montags bis donnerstags. Die Lufthansa will von Air Berlin rund 80 Maschinen samt Crews übernehmen. Aber nur für die 1.700 Beschäftigten der Air-Berlin-Töchter Niki und Luftfahrtgesellschaft Walter gibt es einen Betriebsübergang, der die aktuellen Konditionen der Arbeitnehmer sichert.